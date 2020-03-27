新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，面對嚴峻考驗，需要本著團結精神攜手一同克服挑戰。
Group L’OCCITANE 歐舒丹集團也當仁不讓地宣佈投入防疫共同工作，位於法國馬諾斯克的工廠將改為生產馬鞭草乾式潔手露，預計生產量可達 70,000 公升，製為 23 萬瓶以上的乾洗手用品，並將其捐贈給法國當地衛生單位和醫護人員。
此外，歐舒丹集團更發送2萬5000塊肥皂和護手霜予巴黎公立醫院聯盟的員工，幫助前線人員對抗病毒。
歐舒丹集團主席兼行政總裁 Reinold Geiger 表示：「目前全球正在面對嚴峻的考驗，我們必須竭盡所能，一起共度困難時刻。」
台灣歐舒丹目前正與重度收治醫院積極聯繫中，盼能為辛苦無私的第一線醫護人員們盡一份棉薄之力，注入能量。同時，亦已陸續捐贈出約4200塊 乳油木牛奶公益皂予社福機構，用於三失老人照護並鼓勵高危險群的長者、孩童及憨兒勤洗手防疫、遠離病毒。
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