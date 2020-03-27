不受新冠肺炎影響，精品百貨照原計畫布局穩住零售市場，麗晶精品近年增加餐飲、引進潮流品牌，除持續年輕化，也深化時尚底蘊，繼本月有三宅一生旗下3品牌ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、HaaT進駐，吸引4成新客；5月再引進的義大利國寶級男裝STEFANO RICCI全台獨家旗艦店；7月起BVLGARI也會從B1移到2樓飯店Lobby，與LV、香奈兒、MIKIMOTO、HARRY WINSTON坐鎮門面。

麗晶精品CHAUMET Josephine Aigrette Imperiale系列，價格店洽。（麗晶精品提供）

麗晶精品今年將滿30歲，現有55個品牌包含精品、珠寶和餐飲有2成是獨家品牌，台北晶華酒店總經理吳偉正表示，近來無法出國，賣場人潮不多、主顧目的性購買，1、2月業績仍較去年增5％、客單高15％，3月首次推「春饗」檔期、迎來三宅一生3品牌，業績增20％、交易比數增10％。吳偉正舉例BOUCHERON從24日至4月2日獨家舉辦VIP期間限定高級珠寶鑑賞會，把過往3、4天活動拉長為10天，VIP可慢慢鑑賞，5000萬元珠寶詢問度高，可望在台找到買家。

麗晶精品BVLGARI FIOREVER系列頂級鑽石項鍊，價格店洽。（麗晶精品提供）

珠寶業績在麗晶精品占約4成，BVLGARI斥資上億元裝潢、升級鑑賞空間，7月移至2樓Graff原店櫃，CHAUMET移到GOYARD原店櫃，從33坪擴為50坪，可增加貴賓室，2店皆看準樓梯旁、人流多、位置佳。服飾部分，4月在B2會有「光泉千金」汪俐玲個人品牌首次進賣場，以褲裝聞名的英國品牌JOSEPH預計8月搬到B1 CHAUMET原店櫃，吸引第二代品牌進駐，也看好第二代購買力。

BOUCHERON在麗晶精品獨家舉辦VIP高級珠寶鑑賞會，Soleil Radiant項鍊，價格店洽。（麗晶精品提供）

下半年預計再引進6、7個精品和設計師品牌，包含3個獨家品牌，有加拿大羽絨品牌、每雙價位3萬元以上的義大利獨家鞋履品牌、台灣設計師的法國訂製服品牌，朝全館有25％獨家品牌邁進。

麗晶精品B3樂軒和牛割烹，板前與料理檯面之間無高低差，拉近料理長與客人的距離。（麗晶精品提供）

餐飲部分，現有精品餐飲有4 mano caffe、Tsubaki Salon、初魚 鮨、Impromptu by Paul lee、樂軒外，預計「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」主廚主廚伊恩基第差（Ian Kittichai），與米其林餐廳MUME主廚林泉（Richie Lin）5月在B2攜手合作全新餐飲品牌「COAST」新創海鮮概念餐廳，融合法、泰料理精華。

此外，B2預計於8月新開PAUL全新百坪餐廳，屆時高登鐘表離開，義大利珠寶Damiani珠寶、MFA花店再移至其他店櫃，為「精品美食部落」增添豐富性。