新冠疫情延繞，口罩，成為時下最時尚的精品。台灣設計師汪俐伶WANGLILING）、葉佳靜（NIKIYEH）、德拉自創品牌「花生騷」（WasangShow）近來紛紛推出自家設計的布口罩，知名選品店「初衣食午」也趕上風潮，引進國際知名設計師Marine Serre的精品級口罩，台灣知名口罩大廠「中衛」更以一系列時尚口罩登上柏林時裝周，2020年的「口罩時尚」風起雲湧，防疫不忘兼顧美感，成為生活的小確幸。

汪俐伶設計的口罩融入品牌的迷彩經典元素，可與服裝搭配成套。（WANGLILING提供）

全球口罩大缺貨，尤其是疫情嚴重的歐美更是吃緊，繼PRADA、GUCCI和美國設計師動員旗下工廠轉而生產口罩後，台灣服裝設計師也不落人後，動員協力布廠、成衣廠、服裝工作室等資源，一同加入生產口罩的行列。

服裝設計師汪俐伶設計的迷彩口罩以立體剪裁，3組1280元。（WANGLILING提供）

光泉集團千金同時也是台灣新銳設計師的汪俐伶，近一個月來著手研發口罩，並採用台灣紡織大廠的高科技布材，口罩的外層選用防潑水科技布料，防禦力更佳，內裡則是單向導溼布料，立體剪裁可完美包覆口鼻，不僅舒適且更加時尚，口罩上印有自創品牌「WANGLILING」LOGO，並融入品牌的夜光與迷彩等經典元素，可與服裝搭配成套，成為時下最IN的時尚配件，目前已在網路銷售。

台灣服裝設計師紛紛投入口罩的研發設計與生產，為防疫盡心力。（WANGLILING提供）

汪俐伶笑說，之所以會下海生產口罩，是因為最近一直接到國外友人急需口罩的跨海求救電話，原本只是少量生產送朋友，沒想到訂單如雪片飛來，讓她卯足全力研發並加緊趕工，口罩訂購網頁還有英文版，可接受來自海外的訂單，「很累，但很有意義，這也是做好事！」

服裝品牌NIKIYEH設計師葉佳靜設計的口罩，與她的服裝作品搭配，更添時尚感。（NIKIYEH提供）

服裝品牌NIKIYEH設計師葉佳靜生產口罩的原因也很有趣，3月中旬時她突然接到台北時尚周的停辦通知，心情低落到谷底，但也讓她燃起生產口罩套的念頭，沒想到才上網公布訊息，短短一周就湧入上千件訂單，如今工作室火力全開忙趕工，仍無法應付大量湧進的訂單。

服裝品牌NIKIYEH設計師葉佳靜設計的口罩，120元起。（NIKIYEH提供）

原住民服裝設計師德拉的自創品牌「花生騷」 (WasangShow），則將原住民圖騰運用在口罩套上，同樣也可與服裝搭配成套，上線一周下來就收到2千個口罩訂單，材質選用輕薄涼感材質，搭配醫療口罩使用可延長口罩壽命。

原住民服裝設計師德拉自創品牌「花生騷」的口罩，融入原民圖騰，為口罩增添文化品味。（陳俊吉攝）

原民圖騰「花生騷」的口罩，兩組350元，三組500元。（陳俊吉攝）

台灣設計品牌「印花樂」以印花布相關商品為主，從印花設計、生產布料到成品都是百分之百MIT，為因應疫情的口罩需求在上個月開始生產印花口罩，由於印花設計獨具品味，深受文青族的喜愛，迄今銷售已破萬，仍是供不應求，目前也是嚴重缺貨中。

台灣設計品牌「印花樂」生產的印花布口罩，從印花設計、生產布料到成品都是百分之百MIT。（inBlooom提供）

台灣設計品牌「印花樂」生產的印花布口罩銷售破萬，售價200元起。（inBlooom提供）

台灣服裝設計師除了投入口罩生產，日前也應台北市教育局的邀請，在T FASHION基地時尚平台舉辦一場「口罩時尚」成果發表會，由亞東技術學院提供技術指導，服裝設計師葉佳靜教導稻江護家、育達高職、喬治高職的學生如何設計、製造口罩，學生們在會後穿上服裝和搭配成套的口罩走秀，為口罩時下了美麗的註解。