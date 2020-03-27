有時候頭皮看起來很健康，就算沒有頭皮屑或紅腫，也可能有僵硬、血液循環不良的狀況。使用適合自己的頭皮保養品，並搭配按摩手勢，有助於讓毛髮生長環境更健康、秀髮更柔順不易斷裂！

想知道自己的頭皮是否有僵硬問題，有一個可以自我檢測的簡單方法，手指張開把雙手放在頭頂周圍的頭皮上稍微出力用指腹按壓頭皮，從左到右、前至後移動，看看頭皮會不會和頭骨一起移動，如果能夠移動頭皮而不會和頭骨一起移動，意味著你的頭皮很柔軟，如果眉毛和耳朵也會和頭皮一起移動，代表頭皮的柔軟度很好，若頭皮無法移動彷彿黏在頭骨上，就表示頭皮有僵硬的情形，如果放置不管，會導致血液循環不良，而不利於毛髮生長，可藉由頭皮專用保養品和按摩手勢來促進血液循環使頭皮肌膚恢復柔軟，提供毛髮良好的生長環境。

想知道頭皮是否有僵硬問題，可將十指指腹放置於頭皮上，嘗試移動頭皮。（圖／邱映慈攝影）

誕生於1964年，法國頂級奢華頭皮秀髮養護品牌KÉRASTASE巴黎卡詩，秉持著「呵護秀髮應如同臉部肌膚一般」的理念，致力於提供不同頭皮、秀髮的全方位分效保養對策，讓每位女性都可以找到個人化的秀髮頭皮養護方案。巴黎卡詩針對亞洲30歲以下秀髮困擾，2020年推出全新｢粉漾芯生系列｣，針對年輕族群量身訂製全系列頭皮秀髮產品，讓還年輕的妳髮量多、髮質好，恢復應有的健康美麗秀髮，全系列包括可防止斷髮，洗後立刻感受到秀髮變厚實的粉漾芯生髮浴、髮膜，專門打造頭皮健康環境的粉漾芯生頭皮調理精華與密集調理的芯生精粹，最後再搭配粉漾芯生熱活精華霧作為吹整前的抗熱輕打底，防止秀髮流失、從髮根強健到髮中髮尾強化雙管齊下！

巴黎卡詩粉漾芯生系列。（圖／邱映慈攝影）

粉漾芯生頭皮調理液質地是清爽的凝露狀，可分區使用於頭皮上並搭配按摩手勢，讓頭皮更柔軟。（圖／邱映慈攝影）

現代女性隨著外界環境的劇烈變化與高壓生活型態，長久下來不僅影響心理層面，同時也連帶影響於身體外表上，其中頭皮秀髮最常見的狀況就是秀髮失去光彩、髮量逐漸稀疏健！KÉRASTASE巴黎卡詩多年來不斷致力於豐盈髮感的研究，白金賦活系列上市以來，早已成為追求豐盈髮感女性的不二之選，其中深受沙龍設計師與VIP們喜愛的#金安瓶「超進化白金賦活精粹」，加強提供秀髮所需養分，與打造頭皮健康生長所需之環境，重新恢復青春豐盈秀髮！

2020年百貨母親節檔期，巴黎卡詩推出20+與30+秀髮頭皮分齡保養術全攻略，包括2020年甫上市的全新「粉漾芯生系列」與經典 #全能小金油「金緻柔馭露」優惠組合，專為頭皮秀髮肌齡在30歲以下、因生活作息、工作課業壓力造成的秀髮斷裂流失與黯淡無光的女孩兒們量身打造養護對策；暢銷的「白金賦活系列」以及VIP必搶的頭皮修護安瓶組等，則是針對30歲以上消費者提供全方位專業呵護。在滿額禮的部份，除了引進只送不賣的「巴黎卡詩光能梳」，更與同樣源自法國的奢華精油保養品牌DECLÉOR 思妍麗合作，提供價值NT5,000「DECLÉOR 思妍麗植萃駐顏舒壓SPA」免費體驗券（限指定櫃點贈送，巴黎卡詩保留活動解釋與修改之權利），在母親節期間，給媽媽與自己從頭到腳的法式奢華養護策。

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看巴黎卡詩推出全新｢粉漾芯生系列｣！

✔️獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得KERASTASE巴黎卡詩花漾粉金緻柔馭露試用包*2

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※