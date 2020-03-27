銀座杏子豬排即日起至6/30推出「生蒜里肌豬排」以熟成豬里肌肉包裹著日本進口蒜醬及台灣在地大蒜片，讓你防護力大增；充滿豐富蛋白質的「牡蠣腰內豬排」嚴選2L等級的日本廣島牡蠣搭配「豬肉中的菲力」腰內豬排，海陸雙饗一次滿足！

大蒜被譽為「天然抗生素」其營養價值豐富，除了抗氧化、殺菌、降膽固醇及增強免疫力等功效，銀座杏子豬排以道地的日式豬排受到消費者喜愛，在防疫期間推出可增強免疫力的「生蒜里肌豬排」，先將日本進口蒜醬及新鮮切片的台灣在地大蒜夾入油花分布均勻、肉質扎實的豬里肌肉中，接著裹上日本進口麵包粉油炸至金黃色，一口咬下可以嚐到香濃蒜醬的蒜香與生蒜片微微的嗆辣融合在酥嫩多汁的豬排中，最適合全家大小一起享用！

生蒜里肌豬排NT.340元。（圖／邱映慈攝影）

台灣在地大蒜夾入油花分布均勻、肉質扎實的豬里肌肉中。（圖／邱映慈攝影）

廣島為牡蠣的天國，生產量為日本之冠，因牡蠣中的蛋白質含量高，又有海中牛奶之稱，銀座杏子豬排特別選用2L等級的巨無霸日本廣島牡蠣，將牡蠣外表裹上日本麵包粉後油炸，專業的炸製技術將鮮甜肥美的海味完美的鎖住，佐以特調的塔塔醬提升鮮美風味，和「豬肉中的菲力」俗稱的腰內肉組合成套餐「牡蠣腰內豬排」，肉質軟嫩富含水分的腰內肉裹上麵包粉炸製而成，外酥內嫩的腰內豬排為杏子人氣商品，海陸雙味組合一次享有！

牡蠣腰內豬排NT.410元。（圖／邱映慈攝影）

新品上市期間雙人套餐優惠價NT.878（套餐包含：生蒜里肌豬排、牡蠣腰內豬排、炸雞塊或酥炸魚柳條、飲料）及四人套餐優惠價NT.1798（套餐包含：生蒜里肌豬排、牡蠣腰內豬排、厚切里肌豬排、草蝦腰內豬排、炸雞塊或酥炸魚柳條、玉子燒、飲料）；即日起至4/24更推出「抗疫元氣大補餐NT.699」的挑戰活動，重達240公克牡蠣和生蒜里肌豬排套餐（包含沙拉、小菜、越光米飯、味噌湯）在30分鐘內完食者，將可以7折價格享用到原價NT.999的超奢華牡蠣大餐。