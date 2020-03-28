Loro Piana 珍稀材料的柔軟觸感令人愛不釋手，無論春夏秋冬四季更迭，這柔和及藝術感的色調，均散發著義式魅力。

2020 春夏系列以閒適造型與典雅色彩完美結合，在暖色及沉色的運用，蘊含如地中海日出般的溫暖光華與大西洋日落的深沉色調躍然衣上。春夏的質料也是保有喀什米爾、小山羊喀什米爾、索拉諾羊毛（Solaro）、真絲和亞麻，輕柔質感令人倍感舒適愉快，盡顯女性風情和散發柔美風采。

(圖/品牌提供)

Loro Piana單品設計線條柔和，強調以剪裁和布料體現閒適感；優雅連衣裙可在腰間隨意搭配束帶，亦可讓它自然垂墜寬鬆飄逸，行走間搖曳生姿。外套的剪裁貼服，優雅高貴，既實用又美觀；風衣袖口可束起，軍裝風格簡潔舒適，連帽外套和綴有皮革飾邊的斗篷用途廣泛；簡約無鈕扣夾克服貼舒適，可搭配休閒長褲，展現休閒風格，讓隨心而致的考究裝扮散發一縷大自然氣息。

(圖/品牌提供)

不論晝夜，輕鬆隨意的穿搭都能透露出朝氣燦爛的夏日活力：襯衫連衣裙、條紋連衣裙、無袖休閒連身服、卡佛坦長袍；或是以夏季羊毛混紡開襟外套搭配半身裙、針織連帽外套或寬鬆長袖上衣搭配短褲。針織服飾是本季焦點，輕鬆自得，造型柔美，以羅紋和條紋圖案點綴，配以其獨特質感，看似簡約而富有層次。多件單品均採用活潑生動和色彩豐富的摩洛哥花磚圖案；搭配皮革編織、真絲和亞麻配飾同樣精緻靈動。

(圖/品牌提供)

配飾包括皮革涼鞋和編織摩洛哥拖鞋、編織背包、配有鎖扣的單肩袋、多色條紋手提袋等，同樣延續著品牌對質感的講究與偏愛，更自然散發透露著單純而直率的夏日情懷。