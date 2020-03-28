馬來西亞氣候炎熱，就連女生都很火辣！有名來自大馬的網美彩菱，笑起來不但甜美可愛，170cm的高挑身材連女生都羨慕，她最近曬出一組超辣泳裝照，僅用玫瑰花遮點的泳裝接近上空，很快地又掀起熱議。

彩菱21日在IG分享泳裝美照，「第一張顏色很美，第二張身材很美。我想念我的深色頭髮了，我應不應該買染劑直接自己染了算了？」照片中，她留著一頭深褐色長髮，亮晶晶的髮飾點綴其中，身穿一件桃紅色連身泳裝，胸前只用兩朵玫瑰花遮點，透明的網紗布料直接看光渾圓胸型和雪肌，下半身開高衩設計，美尻和勻稱長腿一覽無遺，超大的福利讓網友看得直呼：「像沒穿一樣」、「不會走光喔」、「身材火辣」、「這泳衣太性感了」。

事實上，這已經不是彩菱第一次穿那麼辣，她曾經在朋友的生日聚會中，穿著黑色「深V開到肚臍」的衣服，大膽露出圓滾滾的雙球，還調皮地狂撩網友：「我想要別人吃我～」引起話題。