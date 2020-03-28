女星安妮來自俄羅斯，天生擁有戰鬥民族的好身材，近日她拍攝一組性感寫真，僅穿白襯衫和小褲上陣，玲瓏有緻的胴體全被攝影機拍下！

安妮25日在社群網站PO出工作側拍記錄，只見她身穿白襯衫，一頭長髮隨興灑落，仔細一看，襯衫居然整排沒扣，裡面也沒穿內衣，大膽露出飽滿雙球，她站在窗邊，下半身只穿三角褲，一雙筆直美腿超修長，勻稱的好身材全被對面的攝影師拍個精光。

去年才發行《透明的妮》寫真書秀出全裸牛奶肌的安妮，這次又大動作拍攝性感辣照，讓粉絲相當好奇是否又要發行第二本寫真。