奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，射手座愛情運最旺，牡羊座金錢運最旺。另外巨蟹座事業運需要留意，摩羯座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:灰色

幸運數字:01

整體運勢★★★★★

解析:強烈穩定的感覺充滿下周牡羊朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到許多的安全感，會是備感安逸的一周，奧斯建議好好把握唷！

▍金牛座

開運顏色:天空藍

幸運數字:36

整體運勢★★★

解析:大環境的不穩定，讓金牛的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

▍雙子座

開運顏色:綠色

幸運數字:48

整體運勢★★★★

解析:下周對於成功的渴望增強許多，讓雙子的朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周喔！

▍巨蟹座

開運顏色:白色

幸運數字:99

整體運勢★★

解析:下周巨蟹朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題，在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法並且適時的放鬆自己，或許能改善許多喔！

▍獅子座

開運顏色:褐色

幸運數字:05

整體運勢★★

解析:下周獅子朋友則顯的自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯的焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

▍處女座

開運顏色:紅色

幸運數字:67

整體運勢★★

解析:處女座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己，讓自己在重新面對目前的狀況會比較好喔！

▍天秤座

開運顏色:粉綠色

幸運數字:72

整體運勢★★

解析:下周天秤朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法，並且適時的放鬆自己，或許能改善許多喔！

▍天蠍座

開運顏色:銀色

幸運數字:50

整體運勢★★

解析:下周天蠍的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:15

整體運勢★★★★

解析:對於現況的不滿足，讓射手朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，下周學習運相當良好，所學的都將有機會勢自己日後所缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

▍魔羯座

開運顏色:桃紅色

幸運數字:66

整體運勢★★

解析:過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓魔羯朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自我設限喔！

▍水瓶座

開運顏色:黃色

幸運數字:37

整體運勢★★★★

解析:踏實、穩定將充滿水瓶朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅許多。而也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，這周讓身處周遭的朋友，感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！

▍雙魚座

開運顏色:墨綠色

幸運數字:69

整體運勢★★★★

解析:下周雙魚朋友要好好把握囉！過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的，但奧斯難免要提醒一下，雖然下周會是個豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】