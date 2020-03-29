南韓37歲女星李荷妮，因與女神金泰希為首爾大學同窗好友而聞名，加上173cm高挑身材讓她漸漸受到觀眾的注意。去年以電影《雞不可失》中以精湛演技獲得肯定，近日受邀拍攝雜誌封面，露出火辣身材引起網友熱烈討論。

在釋出的照片中，李荷妮以甜美的笑容與白皙無暇的肌膚吸引大家注意，只有最後一張穿著細肩帶挖空高衩短褲，露出修長美腿與凹凸有致的曲線，即使畫面以黑白色調呈現，依然檔不住性感魅力。

網友看到也紛紛大讚「都快忘了她以前是模特兒」、「這身材很可以」、「笑起來真美」。