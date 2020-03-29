新聞主播丘靜雯（Nicole）長相眉清目秀，又擁有勻稱的姣好身材，是當今香港力捧的新一代「最美女主播」，更有人認為她的五官激似韓國人氣女團 Apink 的隊長朴初瓏（박초롱）。近日趁著好天氣，丘靜雯特別前往戶外爬山，並在IG發出一張折腰美照，立刻吸引不少人關注。

不過丘靜雯的動作實在是太高難度，只見她單腳站在大岩石上，必須注意平衡感才能防止跌倒，也引起粉絲關心：「好像是key上去的」、「還是要小心安全啦」、「Nicole最強」、「目測姐姐處於一個危險境況」、「天人合一真的太美了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 2:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 上午 1:59 張貼

丘靜雯擁有令人稱羨的健美好身材，原來是因為她私下熱愛藉由做瑜珈維持線條，更專業到開設課程，呼籲粉絲們一起動起來，相當有號召力，她時不時就會發出在戶外拉筋的美照，不論是在室內教室、海邊還是高山上能發現她的倩影，只見她身穿性感的運動套裝，閉上眼在姿勢裡靜心呼吸，一彎腰加抬腿就讓美尻曲線畢露，養眼畫面令眾多粉絲看了也全被療癒。

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 下午 7:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nicole 丘靜雯（@nicoleyauu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 27 日 上午 5:14 張貼