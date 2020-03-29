本周運勢最旺的四大星座，除了土象的金牛爭得冠軍寶座，其他二三四名被「火象三傻」全部佔領，徹底開外掛的節奏！

▍第四名：白羊座

白羊在本周更容易收穫愛情，或者品嚐愛情的甜蜜。

在這個讓人想戀愛的季節裡，本周的白羊不僅僅是看到了公園裡盛開的桃花，更是收穫了滿滿的桃花運。尤其對於單身的白羊來說，這可是個大好的機會，本周魅力值上升，請盡情釋放自己的熱情，主動去認識對方吧。戀愛中的白羊可以和戀人一起去公園賞花，去湖中游船，這些親近自然的約會更容易讓彼此獲取幸福感。

▍第三名：獅子座

本周的獅子手握事業和財富，一心撲在工作中。

事業方面，對於自己不擅長的事情或者覺得繁瑣無用的工作也沒那麼抵觸了，反而能發現更多樂趣和啟示。在工作中態度積極，行事果斷高效，遇到的問題都能迎刃而解，且因此得到更多機會。

財富運，尤其是對於決策者和自主經營者來說，本周將有更多機會收穫財富，比如大的訂單，收益不錯的合同，或者一個獲取大項目的機會等。

▍第二名：射手座

本周射手座好運多多，愛情和財富都讓人羨慕。

愛情方面，單身的射手座更容易遇到心動的異性，有追求的目標，不再苦苦等待。戀愛中的射手情侶，感情容易被親人朋友認可，在大家的祝福中守護甜蜜，在修成正果的路上得到了更多支持。

財運方面，射手會有貴人相助，獲取更好的機會，這個機會與自己的本職工作相關。

▍第一名：金牛座

金牛座本周運勢最佳，開啟酷拽炫的一周。

本周愛情運勢最佳，單身的金牛並不會感到孤獨寂寞，也沒有脫單的煩心事，尤其是有心儀異性的金牛，更能與對方相處愉快，感情容易升溫，加快兩人關係進展。戀愛中的金牛，會更覺得離不開對方，短暫的分離會讓兩人之間更覺不捨，感情加深。

因為本周事事都比較順心，工作起來也比較順利，沒有太多煩心事，工作效率也大大提高，也會因此得到稱讚。另外財運方面，之前的努力沒有白費，在此時時機成熟收穫頗豐，可以好好犒勞一下自己了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】