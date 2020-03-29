模樣親切、形象專業可說是空服員一致的特質，華航空服員 Jolina 因擁有一雙笑起來超甜美的電眼、姣好身材，而被譽為「華航侯佩岑」，近日她PO出一系列度假照，不論是跟姊妹們一起穿比基尼，還是單人辣照都讓粉絲們陷入瘋狂。

Jolina 近日前往台東遊玩，透過IG大方發美照，她站在飯店美景前，穿上低胸V領洋裝，直接秀出渾圓雪乳，連裙擺都開衩，展現完美的體態，她耍美同時也不忘呼籲大家小心安全，溫馨寫下：「請大家勿聽信網路假消息，出門戴口罩，保護自己也保護他人。」

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 22 日 下午 11:51 張貼

粉絲看了血脈賁張，直呼：「好滿」、「太美了」、「好身材完全藏不住」、「洋裝好襯妳的身材跟美腿」，不過也因為她已退役，還有人開玩笑：「以後出國不能選華航了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 8:03 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 6:35 張貼

除了曾擔任空服，Jolina 3年前更因迷上電玩遊戲《傳說對決》而被關注，以「白雪j」當作遊戲Id，不少熱情粉絲都表態願意「帶著她玩」，果真人美就是可以任性啊！

在 Instagram 查看這則貼文 Jolina0711（@jolina0711）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 4 日 上午 7:48 張貼