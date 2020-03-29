模樣親切、形象專業可說是空服員一致的特質，華航空服員 Jolina 因擁有一雙笑起來超甜美的電眼、姣好身材，而被譽為「華航侯佩岑」，近日她PO出一系列度假照，不論是跟姊妹們一起穿比基尼，還是單人辣照都讓粉絲們陷入瘋狂。
Jolina 近日前往台東遊玩，透過IG大方發美照，她站在飯店美景前，穿上低胸V領洋裝，直接秀出渾圓雪乳，連裙擺都開衩，展現完美的體態，她耍美同時也不忘呼籲大家小心安全，溫馨寫下：「請大家勿聽信網路假消息，出門戴口罩，保護自己也保護他人。」
粉絲看了血脈賁張，直呼：「好滿」、「太美了」、「好身材完全藏不住」、「洋裝好襯妳的身材跟美腿」，不過也因為她已退役，還有人開玩笑：「以後出國不能選華航了」。
除了曾擔任空服，Jolina 3年前更因迷上電玩遊戲《傳說對決》而被關注，以「白雪j」當作遊戲Id，不少熱情粉絲都表態願意「帶著她玩」，果真人美就是可以任性啊！
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