由女團少女時代出身的俞利，日前在IG上宣導防疫的重要以及健身時的照片，也順便展現結實好身材，讓網友們看了都十分驚艷。

南韓受到新冠病毒疫情影響，不少戲劇及節目錄製紛紛喊卡，將事業重心轉往戲劇圈發展的俞利，日前也PO出防疫照片。只見她帶著白色口罩，只穿著運動內衣及運動褲在健身房裡對著鏡子自拍，露出川字腹肌線條，並留言「健康才是最重要的」。

網友們看到照片紛紛大讚「腹肌太帥了」、「原來俞利身材這麼好」、「S Line真好看」。