曾被網友封為「韓國第一美女」的42歲女星金喜善，以精緻的臉龐、自然的演技受到觀眾喜愛，即便已是1個孩子的媽，依然保養得宜。近日，她登上時尚雜誌封面，凍齡的美貌與身材吸引網友們討論。

即將在4月份推出全新韓劇《Alice》的金喜善，日前接受時尚雜誌《ELLE KOREA》專訪並擔任封面人物，只見她換上多件連身套裝展現優雅氣質與華麗飾品，其中一套深V洋裝露出性感深溝，讓網友們忍不住留言「這姐都不會老」、「側臉太完美」、「氣質太好了」。