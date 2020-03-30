水瓶座、獅子座、天蠍座、摩羯座分手就是陌生人，絕對不會和前任糾纏！

▍1.水瓶座（1.20-2.18）

水瓶的理性是即使感情再深也不會因此迷了心智，她們對待愛情就像第三人般，總是帶著審視和冷漠，所以當激情退怯的時候，也能直接將自己成功抽離！因此水瓶是絕不會和前任做任何糾纏，她們對愛情的理解大多浮在表面，看似深情卻非常絕情，所以很難想像水瓶會做出一些為愛瘋狂的事情，更不用說會放不開前任了！

要知道水瓶是個很果斷的人，只有在失望至極後，才會選擇離開，既然已經是結束的關係，也沒有回頭的必要，即便再不捨也不會去打擾對方，更別提糾纏了。畢竟被傷過的心很難再相信別人，更何況是防備心很重的水瓶。除非上段感情留下太多的遺憾沒有解決，或者是前任又重新激發水瓶的獵奇心理，不然很難讓小瓶子回心轉意！而如果是三觀不合，或送帽子等行為，水瓶就更是懶得理會了。因此，和前任分手後，水瓶或許會難過，會傷心，但絕不會後悔。那時他們可能會惦記那些沒有和自己在一起，曾錯過的緣分，但絕不會惦記一個已經愛過，但最後卻選擇分手的前任。

▍2.獅子座（7.23-8.22）

獅子雖然自負，卻不太會記仇，所以你即使傷害了他，獅子也會試著把這些不堪回首的往事遺忘。畢竟他們不記仇卻非常要面子，所以如果你主動和他分手了，那獅子就再也不會將你帶進自己的生活當中！愛你的時候，可以對你各種溫柔浪漫，把你寵上雲霄，離開了，不僅連朋友都沒得做，最想對前任說的話，更是腹黑的可以：聽說你過得不好，我也就安心了。

所以獅子對前任的態度可謂是非常決絕，分開就等於對兩人的愛情宣判了死刑，而他們的自尊是絕不容許這種情感再死灰復燃！因此獅子絕不會接受前任的複合，更不會主動去尋求復合，因為驕傲的他們是很少會放下面子來做這樣的事。即使不捨，即使想念，也不做一絲糾纏，斷就要斷得乾淨，當獅子下定決心不喜歡時，就算你再怎麼捲起大風大浪，他們也似千帆過盡，不動聲色。

▍3.天蠍座（10.24-11.22）

天蠍外表高冷，其實內心也是一個非常強勢的人，所以她們最痛恨背叛，如果分手的原因是因為對方背叛了，天蠍不僅不會再和前任有感情上的纏綿，還會對其進行各種報復。畢竟天蠍對愛情的態度一直都非常明確，愛時轟轟烈烈，不愛之後就冰冷如霜，所以當你觸碰到蝎子底線，傷害到蝎子時，他們就馬上會翻臉，就算之前兩個人多麼的甜蜜，蝎子也會與你斷的非常乾淨，頭也不回的離開！

要知道天蠍自尊心很強，他們太在乎別人的看法，所以受到傷害後，這個傷口就變得很難癒合，就算有再多的舊情也不能掩蓋。天蠍的性格太過極端，不管是擁有還是失去，都要做到百分百的絕對。對天蠍來講，結束一段戀情本就是將這個愛情的樂章冰冷堅決的劃上休止符號，所以樂章當中肯定是包含了若干年的激情與絕別。而在二人褪去最後一絲力氣之後，天蠍開始了新的樂章，休止符就成為他們過去情感的墓碑，將曾經的一切苦辣滋味深深埋葬，不再做任何糾纏！

▍4.摩羯座（12.22—1.19）

摩羯和水瓶一樣，在感情裡都是非常理性的人，所以他們在感情世界里或許會有衝動，但不會永久沉迷！畢竟對摩羯來說，時間太寶貴了，他們很少浪費太多的精力在多餘的事上，所以當兩人分手已成定局，摩羯就不會希望和曾經的戀人再有任何感情上的接觸。也許她曾回憶留戀過，但並不會做任何挽留，過往的記憶像電影般閃現，然後就永久消失在他們的腦海！

畢竟摩羯是很難哄回來的，他們是一個超現實主義者，做任何事時都會下意識的去衡量利弊，因此當弊大於利時，摩羯就不會再進行過多關注！愛情一旦毀壞過一次，再想修復裂痕、挽回過去，是很難的，因為彼此心裡已紋上了隱隱的傷口，所以在摩羯的世界裡，還是事業永遠第一！

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