全球受新冠疫情影響，各國都開始採取鎖國政策或限購令，而身在馬來西亞「鋼琴女神」的李元玲在「封國」期間只能宅在家，每日在IG上傳活動日常算「封國日」問候粉絲。

馬來西亞宣布要鎖國的同時，也造成搶購物資潮，而「鋼琴女神」李元玲在前一波也呼籲大家不用搶購物資，而李元玲「禁足」在家時剛好可「窺見」她的日常休閒；粉絲都知李元玲是李雲迪徒弟，在「封國8日」(3/25)便見到她PO出難得一見琴藝，她穿著一身白色，上身大深V小可愛搭配白色內在美露出飽滿北半球，下身半透視熱(真理)褲，彈著F小調貝多芬鋼琴奏鳴曲23號op.57(Beethoven Piano Sonata no.23 op.57 in F minor)，在彈琴的技巧及節奏激動時肢體的呈現，難怪會被粉絲封為「鋼琴女神」。

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「封國9日」(3/26)李元玲穿著白色蕾絲內衣、絲絨真理褲，挺北半球辣秀川字肌，拿著牛奶及奇異果提醒大家提升免疫力；「封國10日」(3/27)李元玲穿著低胸連身長裙透出黑Bra，看光側身的S曲線，也很得意的展示自己完成義大利肉醬麵；「封國11日」(3/28)居然換上芭蕾舞衣跳起「天鵝湖」，只見李元玲踮起腳尖抬腿，筆直的伸展雙腿、手部像是飛舞的翅膀，展現鍛鍊7年的肌肉線條。

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「封國12日」(3/29)李元玲跳起街舞來，穿著寛鬆運動衣，一個單手倒立大學帽T隨著地引力滑到胸口，直接把北半球變南半球露出運動黑Bra，也因被「禁足」便在IG問粉絲「你們都還好嗎？我快想不到還能做什麼了」；跳完街舞李元玲接著去游泳，只見她PO「胸」猛照，她穿著高叉泳裝，半跪劈腿的姿勢立趴在泳池邊，她的側身能見半顆雪乳及美尻。

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「鋼琴女神」李元玲在IG常分享生活日常，但不難看出她對自己的要求，從彈鋼琴、健身、芭蕾舞、街舞等都需要持續的毅力，她的十八般技藝其實都是用汗水或受傷換來的，也如此懂得欣賞的女男粉也愈來愈多。