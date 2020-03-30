黃子佼和孟耿如交往7年，終於在3月初登記結婚，兩人4月19日的婚宴雖因新冠肺炎取消，黃子佼仍在生日當天按照計畫公開兩人的婚紗照，連發文時間都頗具巧思。

黃子佼30日迎接48歲生日，他在10點10分於社群平台貼出和孟耿如的婚紗照，「雖然419婚宴中止舉行，但還是要繼續用愛抗疫情，本就計畫3月底發婚紗圖，照舊的在我生日早上發出，10：10分=十全十美，其實沒有人可以十全十美，但只要願意調整付出修正，都能有緣邁向新階段進階，不足的都會有貴人來幫助。」照片中，黃子佼西裝筆挺，孟耿如則穿著一襲金色的雕花禮服靠在老公的雙腿間，裙擺一摺一摺的延伸到鏡頭前，兩人露出幸福的微笑，這一幕讓許多粉絲都感動不已，紛紛留言祝福：「郎才女貌」、「這個婚紗好美」、「恭喜夫人賀喜老爺」、「祝佼哥 生日快樂」。

黃子佼透露「這只是其中一組婚紗照片」，他們曾在前年帶著元氣預拍的、以及其他場景的婚紗照，都會在喜宴當天一一曝光，不過他也相當頭痛宴客日期，有可能會延期到明年五月，「繼續無解與……無言中！」