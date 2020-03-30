「樹冠雙胞胎的荒野探險」一系列讀本，買快樂餐即可獲得。（麥當勞提供）

麥當勞攜手《馴龍高手》英國暢銷作家，即起推出全新雙語讀本「樹冠雙胞胎的荒野探險」一系列，凡購買89元Happy Meal快樂餐，即可獲得雙語讀本一本，售完為止；且每月推出不同的荒野動物主題，邀請親子透過共讀，一起探索已絕跡、或瀕臨絕種的稀有動物系列。

台灣麥當勞攜手英國暢銷作家《馴龍高手》Cressida Cowell，，首波推出《跟著北極熊探險去》雙語讀本，揭開北極熊毛色的秘密，除保留原著的彩色插畫與英文原文，並加入中文翻譯與觀察筆記，讓家長能以更輕鬆的方式陪伴孩子共讀。

麥當勞自2014年推出鼓勵閱讀計畫，迄今已發行超過360萬冊讀本，也希望透過導入國際化的雙語讀本，鼓勵家長和孩子共讀的時光。

親子教養專家黃瑽寧醫師也強調，書本只是形式，重點是讓家長與孩子玩在一起。親子共讀首要是「重質」，營造親子互動的開心感受，不需拘泥於文字內容、閱讀形式、書本的語言或圖像，或者是時間的長短。