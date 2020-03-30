前遠航空服員璇璇（鄭詩璇）外型甜美、身材前凸後翹，早在大學就是出名的校園美女，離開航空業後升格人妻、擔任珠寶老闆娘，最近為了防疫待在家，打扮依舊性感亮麗，毫無居家的隨興感。

璇璇24日透過社群網站PO文表示為了防疫，已經把工作帶回家處理，「被香先生強迫中場休息，打彈珠比一場，這台真的玩不膩～」照片中，她雖然在家裡，還是穿著火辣，綠色罩衫裡的灰色細肩帶長裙，深U領設計大露事業線、北半球，而她認真玩的彈珠台，也是照片中的ㄧ大亮點，引起網友好奇詢問：「你們家竟然有彈珠台好酷喔」、「這是香先生的收藏嗎」、「家裡有這台也太猛了吧」璇璇親民地解答：「香爸爸的玩具！」

全身上下都很美的璇璇，其實對牙齒很不滿意，她曾曝大學時戴過傳統牙套，但為了考空服員提前拆除，之後又沒有好好戴維持器，「下排牙齒跟側門牙整個乾坤大挪移！」由於很在意牙齒不夠整齊，她踏上透明矯正器之路，可以預期結束療程之後又會變更正了！