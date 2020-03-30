黃子佼與孟耿如原訂4月19日在寒舍艾美舉行婚宴，因為疫情關係決定延後，不過選在黃子佼3月30日48歲生日這天，在社群媒體發布婚紗照，與大家分享喜悅。

黃子佼（右）與孟耿如的婚紗照曝光，孟耿如身穿金色訂製婚紗，兩人互動俏皮。（Nicole+Felicia提供）

婚紗由好友兼攝影大師蘇益良操刀拍，拍攝中小倆口互動自然幸福氣氛感染在場所有工作人員。孟耿如身穿台灣婚紗與高級訂製服品牌Nicole+Felicia的金色長袖訂製，以法國進口的金色蕾絲搭配含有真金成分的金色手工珠材製成，超長曳地裙擺帶出高調華麗，貼身剪裁凸顯孟耿如的曼妙身材，讓新娘子在鏡頭下顯得氣質不凡。

Nicole+Felicia的金色長袖訂製，以法國進口的金色蕾絲搭配含有真金成分的金色手工珠材製成。（Nicole+Felicia提供）