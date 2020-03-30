黃子佼、孟耿如婚紗照曝光 金色絕美蕾絲禮服超閃！ 15:102020/03/30 中時 潘鈺楨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃子佼與孟耿如原訂4月19日在寒舍艾美舉行婚宴，因為疫情關係決定延後，不過選在黃子佼3月30日48歲生日這天，在社群媒體發布婚紗照，與大家分享喜悅。 黃子佼（右）與孟耿如的婚紗照曝光，孟耿如身穿金色訂製婚紗，兩人互動俏皮。（Nicole+Felicia提供） 婚紗由好友兼攝影大師蘇益良操刀拍，拍攝中小倆口互動自然幸福氣氛感染在場所有工作人員。孟耿如身穿台灣婚紗與高級訂製服品牌Nicole+Felicia的金色長袖訂製，以法國進口的金色蕾絲搭配含有真金成分的金色手工珠材製成，超長曳地裙擺帶出高調華麗，貼身剪裁凸顯孟耿如的曼妙身材，讓新娘子在鏡頭下顯得氣質不凡。 Nicole+Felicia的金色長袖訂製，以法國進口的金色蕾絲搭配含有真金成分的金色手工珠材製成。（Nicole+Felicia提供） Nicole+Felicia的金色長袖訂製，以法國進口的金色蕾絲搭配含有真金成分的金色手工珠材製成。（Nicole+Felicia提供） #孟耿如 #黃子佼 #金色 #婚紗照 #蕾絲 也許您會感興趣 推薦閱讀 大勢女神好感穿搭 楊謹華、孟耿如知性文青 柯佳嬿、吳卓源性感超吸睛 05:032020/03/26 時尚 正妹穿透視裝逛街 私密處設計羞爆 10:182020/03/27 正妹 婁峻碩險吻楊小黎 洪都拉斯爆曾因佼亮退演藝圈 15:412020/03/27 娛樂 蔡健雅陶喆伴唱慶生 JJ阿信同擠奶油 04:102020/03/28 娛樂新聞 Chloe Faye Bag變小巧 圈粉楊謹華 04:102020/03/28 時尚消費 蕾絲也會有性侵 閨密女T熟睡手指亂亂摳 23:332020/03/29 社會 黃子佼孟耿如絕美婚紗照曝光！發文時間「暗藏感人意義」 11:182020/03/30 時尚 黃子佼生日曝光「甜蜜婚紗照」孟耿如自製動畫為愛慶生 15:052020/03/30 娛樂 時尚熱門新聞 178cm超正老闆娘外套裡沒穿衣！黑bra爆出渾圓雙球 - 星光 - 時尚 黃子佼孟耿如絕美婚紗照曝光！發文時間「暗藏感人意義」 - 時尚 - 時尚 「千年一遇空姐」胸前鏤空！林佩瑤：我要暈倒了 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 174cm台大醫學正妹激似秀智！脫白袍炸出超胸比基尼 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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