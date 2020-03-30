隨著新冠肺炎疫情全球蔓延，繼大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）、美國時裝設計師協會大獎（CFDA）接連宣布停辦，下半年的時裝周也未能如願舉行。原定6月、7月的倫敦男裝周、巴黎高訂周和男裝周宣布取消，米蘭男裝周暫定延期。

新冠肺炎在歐美造成嚴重疫情，尤其是時尚重鎮義大利米蘭、法國巴黎、英國倫敦等地全都淪陷。法國時裝管理機構法國高級時裝聯合會（Fédérationde la Haute Couture et la Mode）日前宣布，本來要在6月23日至6月28日舉行的2021年春夏巴黎男裝周，以及7月5日至7月9日舉辦的高級訂製服發表，現在都會取消，不過法國高級時裝聯合會表示：「我們正在與成員積極合作，尋找可能的替代方案。」

義大利國家時裝商會也宣布，原訂6月19日至6月23日在米蘭舉行的男裝周將延期，目前有可能延到與9月，與女裝發表合併。義大利國家時裝商會在聲明中承諾會研討展示時尚的新方式：「我們正在研究新的方式，能在原定的米蘭男裝周創造新的故事，像是B2B和B2C平台，使品牌以及所有時尚產業受益。」