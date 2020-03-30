大陸女星Angelababy（楊穎）擁有1/4德國血統，宛如真人洋娃娃的混血臉龐，讓她在競爭激烈的演藝圈獲得注目，也引來「整形說」疑雲。最近，她早年當模特兒的舊照被網友翻出，大尺度的穿搭和現在優雅的模樣落差很大。

Angelababy15歲就在演藝圈擔任模特兒，靠著實力和美貌一步一步走向巨星，她多年前的模特兒時期工作照突然在微博流傳，只見她混血的五官化著大濃妝，黑色皮草外套裡面只穿白色連身泳裝，胸前大深V直逼肚臍，腿根和三角洲都被看光。

Angelababy早期的拍攝風格尺度較大。（圖／微博@鵝組吃瓜群眾）

另外一組也很火辣，她放下一頭褐色及腰長髮，身穿黑色的細肩帶流蘇背心，隱隱約約露出纖細ㄦ字腰，下半身只有藍色內褲，褲頭還露出一點刺青，位置格外引人遐想。

Angelababy早期的拍攝尺度較大。（圖／微博@網紅揭祕）

Angelababy早期的拍攝尺度較大。（圖／微博@鵝組吃瓜群眾）

Angelababy近年來飽受整形傳聞，雖然親赴醫院證明是母胎美女，還是遭到不少網友質疑全部作假，但她曾和父母一同合照，可以從三人的輪廓和五官一一比對，證明Angelababy的確遺傳到父母的好基因啊！