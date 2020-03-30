杜娃黎波睽違3年發表第2張專輯《Future Nostalgia（未來懷舊）》，在前幾天公開的主打歌〈Break My Heart〉MV中一連更換5套服裝，用Miu Miu、Chanel等單品展現強大氣場並打造未來復古感，強勢宣告她新生代流行教主的地位！
杜娃黎波在MV裡上演一場80、90年代服裝秀，參考當時的流行指標icon關史蒂芬妮、影集《獨領風騷》富家女雪兒的造型。像是穿著Miu Miu 2019秋冬粉紅短裙套裝在機艙裡熱舞，駕馭格紋短裙穿梭酒吧大秀美腿與緊實腹肌，套上小鹿斑比羊毛衣獨坐浴缸旁；以及從頭到腳的Chanel，用2020度假系列紫色毛呢外套搭配白色小短裙與金鏈。
一連串華服伴隨著獨特的80年代感節奏舞曲，復古中充滿未來流行色彩，光看MV就是一場感官豐富的視聽饗宴。在這疫情蔓延的時候，杜娃黎波說：「希望這首歌能替人們帶來一些快樂與微笑，讓人可以跳起舞，可以感到驕傲。」
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