本周末是清明節、兒童節4天連假，全聯線上、線下都祭出優惠，全台上千家門市休閒零食買1送1、糖果第2件5折起，超過520家有「OFF COFFEE」的門市4月2日至5日全品項熱飲現折10元、冰飲現折5元，優惠後熱美式15元、熱拿鐵25元，宅在家追劇或到出外掃墓、踏青都可享好康。

新冠肺炎疫情期間，全聯本月10日起推出「力挺抗疫前線 台灣加油」活動，免費送10萬杯熱美式給辛勞的醫護、救護人員，至今已被憑證兌換超過8萬杯，因應今天（30日）是國際醫師節，除了歡迎還沒兌換過的醫護、救護人員，把握機會「OFF」喝個咖啡放鬆一下，4月9日前還有人蔘/雞精/靈芝等精補品單筆滿588元送50元滿額折價券（預購除外），讓全民在防疫期間多保養自己的身體。

連假期間，全聯多款休閒零食買1送1起。（全聯提供）

此外，PX GO！全聯線上購從網路流行語延伸出「4（月）在哈囉 春假不無聊」主題活動，4月2日至6日使用PX Pay全館消費滿1000元可抽「東港強A5和牛」。