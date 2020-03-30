世紀大案世貿三館地上權案今(30)日開標，現場吸引各家大型壽險業者觀標，總共收4封標單，最終由南山人壽以總價312.76億元、溢價率17.4%得標，一旁信義行政中心地上權案去年也由南山人壽得標，等於南山接在信義區重點標案連下兩城，專家分析，新冠肺炎疫情非但未衝擊不動產投資信心，其地上權案標脫總價更創歷史新高。

世貿三館地上權案，權利金底價約266.37億元，創下史上最高價，換算權利金單價約548.54萬元，總共4封投標單，均是大型壽險業，包含國泰、富邦、新光以及南山，其中南山與富邦出價極近，最終由南山人壽以總價312.76億元、溢價率17.4%得標，得標單價約644萬元。

世貿三館地上權案基地面積共4,856坪，該基地三面臨路、地形方正，鄰近台北101大樓，使用分區為娛樂設施區，建蔽率50％、容積率560％，地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％。限制不得做住宅、特種零售業、特種服務業、殮葬服務業。

去年11月南山人壽便以總價約159.81億元、溢價率高達6成，拿下信義行政中心地上權案，其出價之高，市場一片嘩然，而此次以些微差距，擊敗富邦拿下世貿三館地上權案，房地產業者認為，南山此次出價相當漂亮；另一方面，此次開標結果，也是對疫情衝擊做出最好的壓力測試。

世邦魏理仕估價及諮詢服務部主管施甫學表示，本次世貿三館地上權案順利脫標，主因買方看好本開發案緊鄰101大樓區位具不可取代性加上預見未來信義計畫區A辦供給短缺，商辦租金可望持續看漲；此外，權利金底價約266.37億元僅市價五成，有效刺激投資誘因，早先央行降息一碼，最低要求報酬率降至2.095%，去化租金壓力隨之降低。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，雖新冠肺炎疫情短期而言影響投資信心，然而壽險投資不動產係關注長期策略及區域發展，預計本案完工後產品仍將以辦公室規劃為主，如以得標價推算，未來辦公室租賃每坪至少上看4300元。

南山人壽表示，本次取得70年地上權案，初步規劃興建商辦大樓，未來本案可望與「臺北南山廣場」、「信義區公所案」及「101大樓」產生頂級商辦之聚集效應，型塑全國最優質的辦公聚落。