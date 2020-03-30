看準益生菌保養風潮，德國開架醫美品牌施巴(sebamed) 聯手歐洲益生菌生技大廠CLR，打造一系列媲美頂級專櫃保養品牌，具備「微酸打底、益菌修護、植萃賦活」三重成分優勢的施巴PRO!系列醫美保養新品。快跟著MODEL柯柯(柯佳辰)的腳步，一起探究施巴PRO!「微生態煥顏養肌」的驚人秘密吧！

出道8年始終維持緊緻凍齡少女肌的人氣模特兒柯佳辰(柯柯)，也搭上益生菌保養風潮，在臉書上分享她的「微生態煥顏養肌」心得。柯柯表示，自己因為過敏體質的關係，平時挑選保養品就會特別重視成分是否低敏安全。從少女時代的基礎洗沐保養，到去年第一次嘗試的PRO!激活緊緻系列，來自德國醫學品牌的施巴，是她自18歲開始就持續使用的愛牌。

「用擦的益生菌養肌，感覺真的是肌膚健康時自然透出的光澤感，跟底妝修飾後的美很不一樣！」柯柯大方公開她的私藏用法，除了可以依照正常保養順序使用施巴PRO!激活緊緻精華露與乳霜外，冬天較乾燥的時候，也可以將少量的精華混入粉底液使用，妝感會更加服貼細緻。

柯柯大方公開她的私藏用法，冬天較乾燥的時候，可以將少量的精華混入粉底液使用，妝感會更加服貼細緻。（圖／品牌提供）

「工作之外，平常的自己也是個愛笑的女孩。但25歲之後，偶爾還是會在意大笑的時候眼尾會不會出現小紋路。最近當了新手媽咪，更會擔心熬夜照顧小孩會不會讓眼周肌膚洩漏疲態。」為了預防眼尾紋路的產生，讓肌膚停留在25歲的完美狀態，柯柯最近也開始使用施巴PRO!激活緊緻眼霜，加強眼周的按摩保養，使用方式也很簡單，取一粒米大小的眼霜，用指尖輕點的方式先在眼周塗抹均勻，再用食指關節，從眼頭到眼尾順向輕輕拉提3-5次，讓眼霜完整的滲入肌底，即可完成眼周的益生菌保養。

為了預防眼尾紋路的產生讓肌膚停留在25歲的完美狀態，柯柯最近也開始使用施巴PRO!激活緊緻眼霜，加強眼周的按摩保養，更公開她私藏的眼周保養小訣竅。（圖／品牌提供）

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 施巴PRO!激活緊緻精華露*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

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