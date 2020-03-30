歐美市場因新冠肺炎疫情受創嚴重，零售業幾乎停擺，台灣是少數零售業仍可正常營運的地區，各大珠寶品牌對台灣市場莫不寄予厚望，紛紛把頂級珠寶送來台灣展售。繼Boucheron、TIFFANY之後，義大利頂級珠寶寶格麗（BVLGARI）也將於4月9日至12日在台舉辦CINEMAGIA頂級珠寶展，為迎合台灣VIP的喜愛，特別打造13件翡翠珠寶作品來台，台灣是全球首站，可見對台灣市場的重視。

寶格麗頂級翡翠、紅碧璽與鑽石項鍊，6顆翡翠總重約10克拉，約1710萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗頂級翡翠、紅碧璽與鑽石耳環，2顆翡翠總重約3克拉，約530萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗頂級翡翠、紅碧璽與鑽石戒指，主石翡翠約2.8克拉，約470萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗於去年以電影藝術為主題創作CINEMAGIA系列珠寶，融入大量設計元素，並以彩色寶石打造充滿歡樂愉悅的風格，深受全球VIP的喜愛，今年寶格麗加碼推出200多件新作，透過華美珠寶詮釋品牌與大銀幕的旖旎情緣，更添佳話。

寶格麗頂級翡翠、紫石榴石與鑽石項鍊，8顆翡翠總重約41克拉，約2000萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗頂級翡翠、紫石榴石與鑽石耳環，2顆翡翠總重約7.85克拉，約350萬元。（BVLGARI提供）

除了CINEMAGIA系列珠寶，深耕台灣市場多年的寶格麗深諳台灣VIP對翡翠的喜愛，特別以翡翠為主題打造13件新作，並優先在台發表，其中訂價最高的是一款鑲嵌8顆重達33克拉翡翠的項鍊，此外寶格麗也以綠色翡翠搭配紅寶石、紫石榴石、紅碧璽等高彩度寶石，以綠配紅、綠配紫等對比色彩勾勒歡樂愉悅的東方時尚。

寶格麗頂級翡翠、紅寶石與鑽石項鍊，3顆翡翠總重約24.8克拉，約1700萬元。（BVLGARI提供）

翡翠向來是東方珠寶愛用的素材，寶格麗早在六○年代就在羅馬康多堤大道總店上設置名為「玉廊（Jade Gallery）」的展售空間，發表多款以翡翠創作的珠寶作品，以綠色翡翠搭配紅寶石、珊瑚等彩色寶石，並融入東方花鳥、如意雲紋等吉祥意象，在當時掀起東方珠寶風潮。如今寶格麗承襲昔日「玉廊」所創造的翡翠經典傳奇，再度以翡翠創作精彩珠寶作品，古今呼應、別具意義。

寶格麗在1969年以翡翠、祖母綠、珊瑚打造的HERITAGE典藏系列骨董胸針，當年就以大膽紅綠配詮釋東方珠寶之美。（BVLGARI提供）