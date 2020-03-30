新冠肺炎的疫情影響下，不少店家雖然都受到影響，不過外帶、外送及網路購物的需求則相對上升，同時帶動了行動支付的使用率也有所提升，主要原因為不少民眾減少了出門，因此大部分的交易都改以網路為主，同時也因為民眾希望減少接觸現金交易，避免碰到流動率高的現鈔而出現此現象，不少店家都看準機會，紛紛加入了行動支付的行列，就連悠遊卡公司也終於推出了悠遊付的電子支付功能，以滿足現時的科技趨勢，以及民眾的需求。

LINE Pay APP中最近也積極提升用戶體驗，打開地圖後即能輕鬆找到支援使用LINE Pay的店家。（翻攝LINE Pay APP）

據台灣目前2大行動支付功具LINE Pay及街口支付觀察所得，最近因疫情的影響下，民眾對外帶及外送的需求大增，因此不少店家及外送平台都紛紛擴大了行動支付的功能，像LINE Pay近3個月就有3萬個線上線下通路加入，讓全台可使用該服務的店家突破了20萬家，更與的Uber Eats及foodomo 2大外送平台合作，推出全新的LINE Pay服務，讓民眾能夠以更簡單的支付方式付款，同時也能累積LINE Points作回饋，而街口支付中本來就有美食外送及外帶點餐功能，因此平台最近除了積極擴增店家數以外，更讓更多店家的菜單數位化，為店家及民眾都能帶來便利。

街口支付APP中就有美食外送及外帶點餐功能，以街口支付付款更能賺取回饋更方便。（翻攝街口支付APP）

而在民眾的行動支付使用率上，最近也有相對的提高，街口支付就表示在線上通路上，在過年期間雖已觀察到15%到20%的使用率成長，但在假期後因疫情的影響，用戶選擇多待在家網購，因此同時帶動了線上店家如momo購物、PChome24h購物、奇摩及蝦皮購物4大店家，消費金額都上升了25%，連帶實同通路也維持了交易量持續成長10%到15%，可見民眾使用行動支付習慣將逐漸形成，LINE Pay也洞悉先機，因此早已在台擴大使用場景，更延伸至夜市上使用，預計繼續將與政府積極攜手活絡台灣的支付生態圈，推廣無現金、零接觸的支付方式。

全新的「悠遊付」APP目前與多家指定銀行進行合作優惠，4月30日前完成綁定並完成首次自動儲值，即可獲最高200元回饋。（翻攝悠遊付APP）

在全新的「悠遊付」APP中，能夠輕鬆查閱最近的交易紀錄。（翻攝APP Store）

至於台灣最流行的非現金交易方式之一的悠遊卡公司，近日也終於正式推出「悠遊付」APP，不管安卓或iOS系統均能下載使用，像安卓手機如內建了NFC，即可以手機搭雙北捷運、公車及YouBike等大眾運輸工具，而iPhone目前則未開放NFC搭乘交通工具，但仍可以手機作小額支付、用戶轉帳等功能，可是為台灣的行動支付未來再拓展了更多的可能性。