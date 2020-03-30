為了慶祝哈勃太空望遠鏡進入軌道的30周年，NASA特別公開了30年來在宇宙探索中所拍下的366張照片，更開放讓民眾尋找在自己生日當天，由哈勃太空望遠鏡所拍下的宇宙美景，而且更推出了#Hubble30的Hashtag標籤活動，讓民眾可以在Twitter、Facebook、Instagram上分享照片。

現只要到NASA的官方網站上的紀念活動頁面，輸入月份及日期，即可看到哈勃太空望遠鏡當天所拍到的宇宙景觀。（翻攝自NASA活動網站）

哈勃太空望遠鏡至今已經在軌道運行了30年，一直以來因著其獨特的設計，使其可由太空宇航員以最先進的技術去維修及升級，也讓其成為了NASA最長壽及最有價值的觀測站，在幾十年間一直為地球帶來一直變換的宇宙天文圖像，也改變了我們對宇宙的想像，因此此次特別舉行了30周年的紀念活動，雖然原來還有一連串的實體活動，但目前相信疫情的緣故而延後，不過仍有線上的網路活動。

圖為1月1日哈勃太空望遠鏡當天所拍到的宇宙景觀。（翻攝自NASA活動網站）

現只要到NASA的官方網站上的紀念活動頁面，輸入月份及日期，即可看到哈勃太空望遠鏡當天所拍到的宇宙景觀，更會有介紹在旁邊，讓民眾能多了解該星系，同時還能下載圖片，上載時不妨加上#Hubble30的標籤，與大家分享你生日當天到底哈勃太空望遠鏡拍下了哪一個星系。