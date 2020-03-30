近日大家都戴著口罩出門，只露出一對眼睛，在這種狀況下眼周遮瑕顯得特別重要。NYX彩妝師分享把黑眼圈遮好的兩個步驟，無論你是哪種類型的黑眼圈都適用！

第一步先使用「裸漾妝前凝凍」為眼下及全臉打底，這是以水為基底的妝前親膚果凍，含蘆薈及小黃瓜萃取的獨創配方，輕易解決任何粉底的脫妝浮粉問題，讓底妝乖乖服貼。

第一步先使用「裸漾妝前凝凍」為上妝部位保溼。（圖／邱映慈攝影）

第二步使用NYX新品「天生光感輕盈無痕遮瑕蜜」，選色方面彩妝師推薦可以使用比粉底白一色號的遮瑕蜜，還可以順便有提亮眼下的效果。如果黑眼圈是青色的，當遮瑕膏的遮瑕效果不足，遮起來會看起來灰灰的，在遮瑕前還需要使用橘色飾底乳來校色。但「天生光感輕盈無痕遮瑕蜜」就沒這個問題，因為遮瑕力很夠，妝前保養後可直接使用，也不受黑眼圈顏色、類型的限制，各種瑕疵都適用。

第二步使用NYX新品「天生光感輕盈無痕遮瑕蜜」在眼下點3～5點。（圖／邱映慈攝影）

「天生光感輕盈無痕遮瑕蜜」使用方式也很簡單，在眼下點三點，再使用刷具或海綿推開，若沒有工具也可以直接用手指推開，因為這款遮瑕蜜的延展性很好，遮瑕力也很足夠，所以不用擔心用推的方式會稀釋它的遮瑕能力，高延展清透細滑質地使用起來服貼不積線，打造宛若天生的無瑕透霧肌。

單獨使用「天生光感輕盈無痕遮瑕蜜」於黑眼圈和鼻翼泛紅處，不需事先用飾底乳校色就能有很好的修飾效果。（圖／邱映慈攝影）

天生光感輕盈無痕遮瑕蜜推出6個色選，彩妝師建議若是想要遮黑眼圈，可選擇比自己粉底白一階的色號。海綿頭十分容易控制遮瑕蜜的用量，不用擔心眼下厚粉。（圖／邱映慈攝影）

母親節檔期即將開打，NYX Professional Makeup祭出包含底妝、氣墊、遮瑕、妝前、噴霧、眼影盤、眉筆等組組精彩特惠組。最低下殺74折，再享滿額回饋，消費滿NT2800送專業後台智慧卸妝水2瓶，滿NT2000送NT100百貨禮券。為打造無瑕透霧肌而生的「天生光感持久粉底組」將成為春夏底妝必Buy組合；專業定妝噴霧「超持久定妝噴霧組」三罐特惠只要NT970；底妝救星「裸漾妝前凝凍」更推出三款不同特惠組滿足持久、遮瑕、服貼不同底妝需求。彩妝的部分則推出NYX全球暢銷眼影盤組、網路口碑唇頰組、自選時尚霧感唇釉組、唇膏組、精準到位眉筆組等優惠。全臉妝容一次到位，發燒好貨一次包。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

✔️抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看NYX彩妝師傳授的2步驟黑眼圈遮瑕秘訣！

✔️獎品內容 ｜ NYX天生光感輕盈無痕遮瑕蜜*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※