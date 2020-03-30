蘭蔻超未來肌因賦活露115ml，7200元。（蘭蔻提供）

雅詩蘭黛 母親節官網下訂即贈旅行吊牌。（雅詩蘭黛提供）

雅詩蘭黛特潤超導明星精華組，5741元，特惠價3900元，68折。（雅詩蘭黛提供）

DARPHIN母親節線上購物，花梨木經典明星組。（DARPHIN提供）

DARPHIN母親節線上購物，5000元滿額禮。（DARPHIN提供）

LAURA MERCIER蘿拉蜜思光透底妝經典組，3400元。（LAURA MERCIER提供）

La Mer乳霜升級加碼組合，乳霜60ml、濃縮精華露15ml、濃萃修復精華3ml、舒芙乳霜7mlX2。（La Mer提供）

La Mer亮眼奇蹟修護組，濃萃修復眼霜15ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、濃縮精華露5ml、淨瑩潔膚乳5ml、舒芙乳霜3.5ml。（La Mer提供）

ReVive全效複合抗氧精華主圖。（ReVive提供）

MAC時尚眼彩組。（MAC提供）

對抗疫情，各大美妝品牌搶攻母親節商機，提前佈局，從2月開始就相繼有品牌打出母親節檔期預告，3月更傳出品牌已開始要VIP下預定，過去每逢檔期，百貨櫃姐、櫃哥只要鎖定有財力的熟齡主顧客，業績就能輕鬆達標，隨著疫情越來越險峻，這些主顧客不願冒險上門消費，反而年輕人靠櫃比例增加，也因此在策略上，美妝業者都特別為年輕人量身打造組合，為因應接下來疫情發展也特別強化電商服務。

過去兩年，各大美妝集團都開始佈局電商，但因為主力消費仍以靠櫃族在百貨周慶、母親節檔期為主，也因此電商表現相對疲弱，甚至多數都依附在大型線上美妝通路，而今因應疫情，向來創意與廣告都比其它產業跑得快的美妝業者，這次也隨機做了應變，包括在廣告策略上，增強年輕人喜愛的話題，周周刷新議題，吸引看感覺消費的年輕族群，而在主顧客上，仍由櫃姐、櫃哥以電話保持聯繫。

業者私下表示，櫃姐、櫃哥手上握有的VIP名單仍是品牌最主要的消費群，品牌將會以網美合作方式，讓櫃姐、櫃哥擁有專屬消費碼，只要他們手上的主顧以此序號消費即可獲得業績酬庸，但業者也談到，這將會衝擊主顧客的消費模式，但不排除如果疫情繼續發展下去，這是勢在必行的轉型陣痛。

頂級美妝蘭蔻推熱銷「小黑瓶」、「極光水」黑白雙星買1送1，訴求價格比免稅店還划算，「超未來肌因賦活露115ml」大容量首次現身，以超值回饋吸引消費者下單，不再以百貨首3日為消費訴求，改以周周新話題，不管在任何通路購買蘭蔻商品，線上、線下都可以累會員優惠。

巴黎頂級芳療保養DARPHIN攜手3大百貨網購平台，推網路限定優惠，訴求比百貨更低門檻的滿千送百和折上折活動，並推獨家特惠組；海洋拉娜除了過往到經典乳霜奢寵獻禮，今年特別推出小奢華自選組合，從千元即可入手，讓讓消費者有機會入門。