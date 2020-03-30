微風精品旗下複合式童裝品牌「babyMADISON」引進全球精品童裝，自2015年創立以來，與歐美同步引領潮童時尚。品牌於微風南山展開為期兩個月的babyMADISON支線TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃Pop-up Store，請來混血小潮星「伊萊」池東澤演繹經典Logo Tee的時髦穿搭，以一身率性氣質帶出時下潮童風格。

混血小潮星「伊萊」池東澤演繹經典logo Tee的時髦穿搭。（微風精品提供）

TEE by babyMADISON Pop-up Store主打精品童裝品牌如GIVENCHY、MSGM、MOSCHINO、Balenciaga、GCDS、VERSACE等等童裝系列的標誌性Logo Tee及配件。不論是可愛的熊熊、經典Logo或是標誌性印花，只要簡單搭上裙子牛仔褲就能馬上化身成時髦小潮童，是是卡戴珊家族都愛的親子裝扮。此外，快閃店亦有德國高端嬰兒推車品牌Cybex Black Collection系列進駐，低調沉穩的黑色系的Jeremy Scott & Ferrari聯名款。

CYBEX頂級推車Mios X Jeremy Scott，6萬4800元。（微風精品提供）

此次Logo及店內裝潢為微風集團策略長廖曉喬親自設計，全店以黑白遊樂園為主，現場引進全台首座全黑色的旋轉木馬，打造高端闇黑童話質感，也成為貴賓們停留拍照的打卡點。全店每日進行定時消毒，在防疫的非常時刻，讓偶爾出門透透氣的親子們帶來歡樂童趣！

GIVENCHY Kids灰色橫幅 Logo Tee，8980元。（微風精品提供）