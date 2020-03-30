SABON經典PLV身體磨砂膏600g，2080元。（SABON提供）

SABON經典PLV絲綢身體乳液200ml，1280元。（SABON提供）

SABON茉莉花語沐浴油500ml，1280元。（SABON提供）

SABON茉莉花語身體磨砂膏600g，2080元。（SABON提供）

SABON茉莉花語絲綢身體乳液200ml，1280元。（SABON提供）

SABON 明星三部曲以「1清潔2磨砂3修護」為訴求，，將沐浴化為美好儀式。

第一步清潔：以沐浴油潔淨肌膚，放鬆緊繃情緒，細緻的泡沫為心靈洗去疲憊；第二步磨砂：以磨砂膏輕輕搓揉肌膚，磨去煩躁並留下呵護自己的香氣與滋潤；第三步修護：以身體乳呵護肌膚，一邊為肌膚按摩的同時，心也獲得滋養。依據膚質或季節可選擇不同的保濕修護品項，包含：身體乳、絲綢身體乳、清爽保濕凝凍、身體潤膚油、極潤美體Bar，打造屬於自己的明星三部曲。

SABON自1997年創立之初便致力於香氣創作，只為展現無可取代、意想不到的香氛氣息。其中以品牌原創的SABON經典PLV與茉莉花語，最備受全球推崇。 SABON經典PLV PLV來自於Patchouli-Lavender- Vanilla縮寫，三種截然不同的風情與香味，一舉成為SABON經典、無可取代激的香氛。

廣藿香散發木質調的神秘感、薰衣草紫色花香調的予人寧靜和安定，而香蘭傳遞溫柔甜美風格的東方調。 使用過程中多樣層次的香氛體驗，更是SABON經典PLV令人著迷之處。第一印象撲鼻而來的一抹香甜，在沐浴時香氛隨著蒸氣升騰轉化為溫暖的氣息，沐浴後留在肌膚上的是安定人心的淡雅回香。每一個步驟都給人不同層次的感受，令人驚艷。

SABON將茉莉香氣提升至更清雅的層次，不同於一般茉莉花香，茉莉花語在前調加入清新的佛手柑與橙橘調香，後調襯以白麝香、白松香，讓主調茉莉更加輕盈舒服，有如置身花園中，微風輕輕拂來的清澈舒心。