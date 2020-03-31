以下三個星座戀愛時不喜歡情人太黏，如果太過依賴他，可能會引來他的反感！

▍1.看重私人空間的水瓶

水瓶是出了名的獨行俠，他們喜歡獨處，享受獨處，所以當戀人太過於黏人的話，不僅不會得到他們的愛意，還會將他們越推越遠，可謂是最得不償失的一件事情！畢竟水瓶天馬行空的世界太讓人難懂了，所以能完全融進去的往往只是寥寥無幾，很難有人能看懂他們的心。不懂他，還想要強行摻和，最後得到的也只會是他們的反感！

不過，對於自己的愛人，水瓶還是做了不少嘗試，比如為了能讓兩人的感情變得穩定平衡，水瓶也會努力進入你的世界，積極參與各種和你有關的事情，讓兩人產生更多的交流。但這種努力也只是單向的，如果對方想要反向侵入的話，肯定會遭到水瓶最嚴厲的拒絕。

他們很討厭別人打擾自己的私人時間，或進入自己的私人領地，尤其是水瓶最注重的精神世界，就算是相處時間很長，最親密的人也不行，因此比起黏人喜歡撒嬌的戀人，他們更沉迷那種獨立自信的異性。這種愛人不僅不用水瓶太過操心，也不用讓他們為選擇自己私人空間還是戀人而左右為難，可謂是水瓶最嚮往的對象了！

▍2.討厭獵物送上門的射手

射手和水瓶一樣，對自己的私人空間非常重視。他們喜歡放飛自我，總是嚮往著自由瀟灑的魅力人生，所以當你用黏人的方式束縛住他時，很容易遭到他們的厭棄！畢竟射手本來就不是一個很長情的人，如果你只是他在站台等車時的消遣，而不是陪伴他走到終點的人，那麼在還未上車的時候，他們就已經將你拋棄了！

要知道，比起那種主動送上門的人來說，他們更喜歡對自己愛答不理，更有征服欲的獵物！所以當你一直圍在他身邊，將重心都放在他身上時，不要太長時間，就會遭到射手的拋棄！因此如果想要和射手長久地在一起，必須給足他們充足的空間，可以像放風箏那樣一拉一扯，但絕不能一味的將其繃直，只有這樣才能充分的調動射手的積極性，不讓他們在失去新鮮感後就將你厭棄！

▍3.不喜歡麻煩的摩羯

摩羯在感情中是比較被動的類型，所以他的另一半就必須顯得非常主動，不然很難撩動摩羯的心，兩人相處模式只會變得非常尷尬！然而更讓人頭疼的是，摩羯喜歡的主動卻不是黏人，只是在某些時候恰到好處的親近，而不是一直圍著他打轉，那樣不僅會給摩羯帶來很大的壓力，也會給他們造成很大的困擾！

要知道摩羯的重心從來都不是感情，比起每天沉迷情愛之中，他們更在意其他事情！尤其是事業，身為工作狂魔的摩羯，對自己未來每一步都做好了緊密規劃，所以如果因為你的黏人而耽誤了他們下一步進程，肯定會打亂他們後面所有安排！因此你可以對摩羯表現得親密，但千萬不要熱情過頭，不然很可能會被他們當成麻煩而嫌棄，如果長期相處，當再也忍受不了的時候，所以喜歡衡量利弊的摩羯肯定會為了不受牽連而與你分手。

當然對摩羯太過冷淡也不行，這樣會讓他們有種受到傷害，被拋棄的感覺，以至於想要主動退出你的世界！因此與摩羯戀愛一定要掌握一個度，要從長遠去思考，只有才能與他們走的更加長遠！

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