香港主播溫蕎菲（Chelsea Wan）外型亮眼，在大陸出生成長讓她有了字正腔圓的口音，後續才到香港升學，並畢業於香港城市大學，她擔任過氣象主播、財經主播，也會報導時事新聞，她的外表被譽為「大陸典型南方嬌小女人」，但播起新聞卻非常有幹勁，以親和力十足的好口才倍受觀眾們肯定，
近日，溫蕎菲上傳一段她身穿黃色旗袍報氣象的新聞片段，只見她先是正面朝鏡頭開場，隨後側身解說衛星雲圖，沒想到一轉身，前凸後翹的S曲線瞬間曝光，讓粉絲們看了直呼「旗袍真的好正」、「聲音超好聽」、「人美聲甜」，讓她意外成為網民們心中的新一代女神主播。
從溫蕎菲的IG上，可發現私下的她是個平凡少女，絲毫沒有明星架子，除了當宅女躺在沙發上看書充實自己，也熱愛到處旅遊，不論是上山下海還是獨自旅遊都難不倒她，過去她曾來墾丁自由行，並開心在微博上發文大讚：「機車小妹的一天～我簡直太適合做島民了！」
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