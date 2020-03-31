母親節檔期各種特惠是入手保養品的大好時機，而擁有一票死忠鐵粉的專櫃保養品牌RéVive、SK-II都在母親節前夕推出新品，還貼心的為各種使用需求推出不同的優惠組合，快來看看有哪8個特惠組非入手不可！

▍RéVive全新全效複合抗氧精華

近日隨著疫情攀升，加上紫爆霧霾指數、空汙輻射等威脅，現代人雖紛紛戴上口罩，卻也無法抵擋肌膚時刻處在容易加速老化的危肌中；微整霸主RéVive全新推出史上第一瓶有「發光點滴」之稱的全效複合抗氧精華，能抵禦日常生活中霧霾粉塵、藍光輻射、懸浮微粒、生活壓力等造成肌膚老化的環境威脅，添加多重抗氧逆齡複合精萃、並傾注「SOD超氧化物歧化酵素」，全方位對抗自由基加速老化的傷害！

RéVive全新全效複合抗氧精華。（圖／品牌提供）

今年RéVive全新抗老神器「全效複合抗氧精華」納入母親節特惠，推出「抗氧防禦組」，奢華寵愛72折！另也針對發光霸主「光采再生活膚霜」祭出限定特惠「光采再生活膚組」買大送小77折必囤；更推薦眼紋小熨斗「晚安眼膜組」緊實膨潤眼周、擊退細紋黑眼圈，速效潤、透、亮，完美重現年輕緊緻膚況，喜愛RéVive的顧客絕對不能錯過這三種超划算的特惠組合！

▍SK-II 2020青春露限定版 經典春日娃娃造型

迎接美好春日的來臨，全球專櫃保養領導品牌SK-II將於4月1日推出全新2020青春露限定版，以風格獨具的東京女孩為靈感，瓶身換上春日娃娃新裝，風格獨具的外型讓人一眼就失守，不禁直呼卡哇依捏。相信不論是日本迷、收藏控或是青春露鐵粉們，今年春天梳妝台上都該擁有這罐令人愛不釋手的保養品。SK-II青春露蘊含 90% 以上PITERATM，源自於酵母發酵過程的酵母萃取精華，有神仙水的美譽，能讓肌膚煥發晶瑩剔透美肌。

SK-II 2020青春露限定版經典春日娃娃造型，紙盒也有可愛的春日娃娃圖案。（圖／品牌提供）

迎接2020母親節百貨檔期，SK-II除同步於全台主要百貨推出史無前例的超萌造型青春露限定版，更貼心獻上神級夢幻母親節組合，母親節檔期的滿額贈更加碼2020青春露限定版造型別針，帶有漫畫特色與運動風格的可愛春日娃娃造型，要讓不論是SK-II控，或是對青春露躍躍欲試的新同學，通通於母親節期間入坑SK-II，不能錯過體驗青春奇蹟、打造完美膚質的最佳時刻！

2020百貨母親節慶檔期已陸續開打，青春露鐵粉絕對不能錯過各式母親節檔期進化升級的優惠組合，像是今年母親節特別推出買正貨送正貨的「青春亮采組」及「青春發燒組」，更加發揮青春露的效用，讓您持續擁有水潤穩定的肌膚。同步也推出廣受好評的明星經典產品組合，讓您「水潤、透白、緊緻」一次到位，除了有網友一致好評「活膚經典特惠組」，帶來無負擔的緊緻滋潤，更有被喻為小燈泡的超肌因鑽光淨白精華的「鑽光經典特惠組」，為夏日打造清透淨白肌。

新朋友也不用煩惱從何下手，特別推薦SK-II入門者的是「SK-II PITERA™ 精華體驗組」，為最佳體驗PITERA™祕密的神仙水入門組，包含有能再次清潔毛孔髒污、調理肌膚油水平衡的亮采化粧水，以及有前男友面膜之稱的青春敷面膜，要讓新朋友完整感受PITERA™的魅力。今年春季母親節檔期間，SK-II透過春日娃娃造型的2020青春露限定版與各式神級進化母親節組合，一同打造晶瑩透亮肌膚！