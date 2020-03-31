以下6個星座因為個性使然，一生中常被爛桃花纏身，應該主動注意防範，不要讓爛事一直重複發生！

▍1.金牛座

金牛座是一個不懂拒絕的人，所以在桃花上要更加謹慎，可能身邊的一些追求者比較難拒絕，但一定要保持距離，因為他們是非常難纏的爛桃花，若是沒有好好拒絕，甚至會鬧到自己真正喜歡的人面前，導致事態日益嚴重。

▍2.雙子座

雙子座是一個天生耐不住寂寞的星座，同時他們談戀愛也不會約束自己，就算有喜歡的人，也很可能在外面拈花惹草，已經有伴侶的雙子座，更應該學會衡量輕重，不要因為寂寞就放縱自己胡搞，導致和自己心愛的人分手。

▍3.獅子座

獅子座特別不擅長處理男女之間的關係，所以獅子座更常會選擇逃避，所以竊記不要被周圍的爛桃花所蒙蔽，尤其是已經有伴侶戀人的獅子們，一旦被纏上，就不是一兩句話可以打發得了，爛桃花不是正緣，是災難，要主動去防禦！

▍4.天蠍座

天蠍座對什麼事情都是親力親為，人緣特別好，所以周圍總是會有一些異性圍繞，平時很容易出現其他曖昧對象，而導致和正宮分手，就算結婚也會有吵鬧、鬥爭的現象，應注意防範，盡量不要插手容易導致戀情破裂的事件，否則得不償失。

▍5.射手座

射手可說是情場老手，這是因為他們很喜歡去撩撥異性，有事沒事就會各種打情罵翹，很多時候他們並沒有認真，只是想要玩玩，但對方卻不肯放手的死纏爛打，因此射手座也都是一地的爛桃花，始終無法安定下來。

▍6.雙魚座

雙魚座是一個非常多情的星座，而且很善變，一旦遇到更合適的對象就會毫不猶豫的拋棄前任。不能善始善終的他們，追求曇花一現的露水情緣，讓愛人傷心欲絕，一直如此，被雙魚傷害過的人簡直數不清，欠的情債太多了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】