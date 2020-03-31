萊雅歐洲抗疫支援相助(Solidarity)計畫。（萊雅提供）

萊雅歐洲抗疫支援相助(Solidarity)計畫。（萊雅提供）

萊雅歐洲抗疫支援相助(Solidarity)計畫。（萊雅提供）

萊雅集團實施歐洲支援相助計劃對抗新冠狀病毒，包含努力遏止冠狀病毒傳播的一線醫院、療養院和藥房；確保供應消費者基本需求的食物配給單位致力於減輕不安全感的非營利組織及其合作夥伴。

這些措施包括，支援醫療保健和藥學人員：理膚寶水(La Roche-Posay)將為歐洲所有合作醫院、療養院和主要合作藥房配備洗手液，理膚寶水已經向法國藥房免費提供空瓶，供這些藥房自行製作手部消毒液；支援分銷食品業者：卡尼爾(Garnier)將免費向所有歐洲食品分銷客戶提供數百萬套洗手液，使他們的員工可以透過預防措施保護自己；支援髮廊、小型香水店通路與中小型代理商：萊雅將暫緩他們的付款流程，直至這些通路或代理商的業務恢復，針對遭受危機最嚴重的供應商，萊雅將透過系統的立即付款來縮短付款時間。

萊雅基金會（L'Oréal Foundation）捐贈100萬歐元，給努力對抗造成危安情況的非營利組織，萊雅基金會將全年為這些非營利組織提供支持，並為社工、志工和受助人提供沐浴露、洗髮精和洗手液。

全球萊雅集團總裁安鞏(Jean-Paul Agon)表示，在這場前所未有的危機中，我們有責任以一切可能的方式為群體努力做出貢獻，經由這些行動，萊雅對那些展現極大勇氣和無私奉獻精神的人們，獻上讚揚、支持和聲援。