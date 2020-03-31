32歲香港女星楊柳青（Wiyona Yeung）因姣好臉蛋與緊緻身材進入模特兒圈，在從事9年過後，她跨足戲劇圈轉戰當演員，演藝之路備受關注。近日，她發出一系列的超深V比基尼美照，正面大開衩到肚臍處，超狂秀雙溝。

照片中，楊柳青身穿天藍色泳衣，慵懶地趴在清澈的泳池中發呆，展現逆天長腿還有迷人身材，她表示：「連續做了五日運動，要好好休息一下！」以超殺美胸和翹臀讓粉絲們看了直呼「實在太火辣」、「要噴鼻血了」，不過事後她隨即刪除了正面照，讓想回味的粉絲紛紛哀嚎「怎麼正面那張刪了？胸型好好看」。

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除了私下風格豪放，楊柳青在工作上的尺度更是超大，過去就曾「全裸演出」電視劇《解決師》而爆紅，她在劇中穿搭的尺度超犯規，僅在內衣外罩上輕薄的薄紗，大膽秀出事業線及美胸色誘男主角，令人看了臉紅心跳，也因《溏心風暴3》一劇被封為「新一代打女」，形象多變又性感。

（圖／電視劇《解決師》劇照）

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