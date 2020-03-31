ETUDE HOUSE觀察近三個月的消費者購買眼彩商品發現，大地暖色系搶下第一季的寵兒，以香醇烘培麵包屋眼彩盤拿銷售冠軍，其次是現磨咖啡特調麵包屋眼彩盤，可見暖色系的眼彩在台灣市場的不敗地位。

四月之際也是韓國每年的鬱金香盛開的季節，繼櫻花的浪漫粉色腳步，鬱金香延伸了粉感深度，透過粉紅珊瑚色帶起眼妝的繽紛活力；將白天光芒持續到夜晚，融合月與星光，微暈的深棕色，好似朦朧神秘的深夜裡星月光。結合市場的喜好搭配季節的節奏，推出這兩款眼影新色，必定引起市場消費者的強烈關注。

ETUDE HOUSE玩轉色彩九色眼彩盤#早晨的鬱金香、#深夜的星月光。（圖／邱映慈攝影）

玩轉色彩九色眼彩盤新色「#早晨的鬱金香」是一盤把鬱金香的甜美色感完整呈現的粉紅珊瑚色系，就像是各種不同色系系的鬱金香盛開在眼前，浪漫又充滿活潑朝氣的鬱金香色。有像被壓碎的鬱金香粉末、集中又飽和的霧面眼影；也有像是鬱金香在陽光下透出微嫩光芒的珠光眼影，打造出九種不同的顏色。

玩轉色彩九色眼彩盤新色「#早晨的鬱金香」手部試色。（圖／邱映慈攝影）

玩轉色彩九色眼彩盤新色「#深夜的星月光」就像是月光暈染夜空，星光點綴了漆黑，能展現出成熟穩重卻有個性的9種不同顏色，柔嫩滑順的極細緻眼影，緊緊服貼不輕易飛粉，妝感就像溫柔的月光與明亮的星光隱約在夜晚閃爍著，能打造出截然不同眼妝的眼彩盤。

玩轉色彩九色眼彩盤新色「#深夜的星月光」手部試色。（圖／邱映慈攝影）

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✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

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