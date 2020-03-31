春夏之交的換季時節正是毛孔開始冒出頭的季節，日本底妝品牌COVERMARK調查發現，69%亞洲女性在意毛孔困擾。因此COVERMARK特別開發具有優越毛孔遮瑕能力的「羽紗恆霧粉底」，帶來柔滑持久的零毛孔美肌。

羽紗恆霧粉底混和完美比例的球狀和板狀粉體粒子，兼具板狀粉體粒子遮蓋力強、球狀粉體粒子細緻特性。此外，羽紗恆霧粉底也揉合不同大小的超微米球狀粉體粒子，相較於單一大小球狀粉體更能完整遮蓋毛孔，細緻粉體塗抹肌膚瞬間就能即時隱藏毛孔。不僅如此，羽紗恆霧粉底更結合日本獨家研發「微壓製法」，運用多次輕壓將散粉壓縮成固狀的技術，使得粉體間含有大量空氣，不僅提高粉底粒子分散性，更能讓超微米粉底粒子均勻排列。輕輕一抹，細如粉霧的粉底如輕舞般散開，成就優秀的毛孔遮瑕與持妝能力。

COVERMARK「羽紗恆霧粉底」細緻粉體塗抹瞬間就能修飾肌膚紋路、隱藏毛孔。（圖／邱映慈攝影）

說到粉底的持妝能力，附著力也是其中一個重要因素。羽紗恆霧粉底微細粉底顆粒間沒有間隙地均勻分布於肌膚上，這種「粉體連結構造」打造完美附著力。不僅如此，當肌膚分泌皮脂時，「雙重緊密配方」還會鎖住多餘油脂，將粉體與油脂固化並完美結合以確保底妝附著力。即使長時間帶妝也無須擔心粉底脫落或出油讓毛孔現形，羽紗恆霧粉底就像是第二層皮膚一樣，細膩粉質實現持久完美毛孔遮瑕體驗。

有了好的粉底還不夠，完妝效果其實也取決於海綿，為了確保上妝時有足夠服貼度，COVERMARK特別針對羽紗恆霧粉底研發了「法式千層派海綿」，採用三層構造，外層細密孔細使上妝均勻，內層提供上妝海綿適當的彈力，讓粉底更為服貼。上妝時搭配羽紗恆霧粉底使用，最能均勻粉底並且展現粉底柔順絲滑魅力，堪稱不可或缺的神隊友。

法式千層派海綿為三層構造。（圖／邱映慈攝影）

羽紗恆霧粉底將於4/10正式上市，共推出9色粉蕊，定價NT1,450元，專用粉盒（附帶法式千層派海綿）定價500元。日系頂級底妝專家COVERMARK專為毛孔困擾打造輕薄如羽、綿密柔順的羽紗恆霧粉底，讓你遇見前所未見的零毛孔超完美持久妝容！

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✔️獎品內容 ｜ COVERMARK羽紗恆霧粉底粉蕊(不含盒)*1，不挑色隨機寄出

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

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