雅詩蘭黛集團傾集團之力，協助抗疫，雅詩蘭黛集團慈善基金會提供無國界醫師組織約6050萬台幣捐助，支持無國界醫師前往資源匱乏及受災嚴重的國家對抗新型冠狀病毒。

在紐約市，集團總部的所在地，集團除了捐贈出200萬副醫療口罩給第一線醫療人員外，亦投入資金支持New York Community Trust成立其紐約新型冠狀病毒防治基金會。基金會集結美國多個慈善合作夥伴的力量，攜手共同解決新型冠狀病毒的危機。這個集結了7500萬美元的基金會將為紐約市的社區組織提供關鍵的支持。

雅詩蘭黛集團於紐約梅爾維爾(Melville)的製造工廠。（雅詩蘭黛集團提供）

同時，雅詩蘭黛集團更投入位在Melville的工廠，加入製作手部消毒液的行列，藉此提供給第一線醫療人員。集團凝聚成員不停歇的努力，也號召集團內的志願者成立消毒液製作團隊，致力與全世界一起對抗疫情。

雅詩蘭黛集團於紐約梅爾維爾(Melville)的製造工廠，為醫療人員製作乾洗手。（雅詩蘭黛集團提供）

消毒液生產線。（雅詩蘭黛集團提供）

台灣方面，雅詩蘭黛集團為完善保護員工及貴賓的健康與安全，在疫情發展初期即時成立防疫小組，第一時間升級全省各櫃的消毒清潔流程，也在團隊審慎評估後，發布暫停所有護膚與接觸性服務。