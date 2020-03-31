儘管受到疫情衝擊，中古屋市場似乎未受到太多影響，根據各家房仲內部交易統計，全台七都交易南北各有漲跌，其中，以桃竹二縣市表現相對亮眼，與2月相比交易均有成長，不過當前全球疫情未見趨緩，後續仍要觀察疫情掌握的程度，第二季交易表現仍有挑戰。

信義房屋

疫情蔓延衝擊全球股市，連帶對於購屋民眾短期信心產生影響，信義房屋統計今年3月前29天的交易狀況，總價700~1,000萬元與總價1,000~1,500萬元的產品，市場交易量最大且穩定，佔整體交易量約45%，與2月表現相近。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月市場經歷美股連續幾次鎔斷的劇烈波動下，連帶台股出現股災重挫，難免影響購屋人的決策速度與信心，不過全球量化寬鬆重啟，加上央行也有感降息，降低購屋人與房貸族的負擔，尤其是首購型產品的房貸利息成本，已經明顯低於每月的房租支出，統計也發現總價700~1,000萬元與1,000~1,500萬元的產品交易表現穩定。

曾敬德指出，除了首購型產品表現穩定外，受到疫情與股災的衝擊，有些在市場上銷售已久的個案，部分屋主對於價格期待也不若上一季樂觀，在售價上相對有彈性，而看屋一陣子的買方也趁現在價格相對容易洽談的時間點持續看屋，因此換屋市場表現也並未太沉寂。

今年3月信義房屋統計交易量年減15%，月增約4%，去年以來持續年增的房市回升趨勢，受外在影響而短暫放緩；區域表現部分，台北市總價1,500~2,000萬元的產品交易量月增，另外總價3千萬元以上的市場，表現也優於2月，新北市則是總價1,000~1,500萬元的產品，交易量較2月增加，桃園市則是總價700~1,000萬元的首購產品，交易量月增最為顯著，台中市、台南市與高雄市，也都是總價500~700萬元與700~1,000萬元的首購產品表現穩定。

曾敬德指出，未來幾個月的房市表現，還是跟疫情發展息息相關，若疫情能夠早一點穩定，則自住回流的速度有機會加快，國內長期在資金充沛、低利與台商回流的趨勢，房市基本面仍偏向正面。

永慶房屋

根據永慶房產集團研展中心統計：與去年同期相比，全台交易量較去年同期減少15%，其中桃園、新竹縣市表現最為亮眼，量增9%與持平，其餘五大都會區均量縮，台北減少13%，新北量縮21%，台中與台南均減少18%，高雄市則量縮29%，房市表現相對較弱。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常農曆年後民眾會加快看屋腳步，積極看屋、詢價，交易量會有大幅且明顯的成長，但今年受到新冠肺炎疫情影響，部分民眾轉趨觀望，觀察3月看屋量較2月略減5%左右，尤其是3月中下旬在各國疫情大爆發的狀況下，民眾恐慌情緒明顯增加，看屋腳步更為放緩，預期第二季房市表現難樂觀。

若將今年1-3月與去年同期相比，全台交易量較去年同期微幅減少1%，其中台北、桃園、新竹縣市逆勢成長，分別量增4%、16%與12%，而台南與去年同期持平，其餘三大都會區均量縮，新北減少2%，台中量縮7%，高雄市則減少14%，量縮幅度最大。

統計永慶內部成交資料發現，今年1-2月房市表現較去年同期仍有一成左右的增幅，謝志傑補充，主要是1、2月新冠肺炎疫情尚未大規模擴散，除了中國之外，各國僅零星出現病例，但2月底、3月初疫情急遽升溫，南韓、伊朗病例爆增，之後歐、美也淪陷。

而對於房地產市場而言，民眾買屋諮詢、帶看物件等都需要頻繁接觸，多少都會產生疑慮，即使有自住、置產等剛性需求仍在，但民眾卻面臨社交恐慌的隱憂，因此，今年第一季沒有出現持續回溫走勢，房市表現不如預期。

謝志傑提醒，新冠肺炎疫情全球肆虐，若影響時間拉長，將衝擊全球景氣與經濟表現，恐出現供應鏈面臨斷鏈、終端產品需求驟減，以及各國鎖國政策持續，全球經濟、貿易活動如同按下暫停鍵，百業蕭條危機浮現，企業倒閉、裁員、無薪假恐漸增，民眾購屋信心與房貸負擔能力恐下滑，將減緩購屋計畫，對於房地產市場之影響不可謂之不大，必須審慎因應。

台灣房屋

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年3月價量變化，台北交易量月減13.4%，其餘皆漲，其中以新北量增最多達23%，其次為桃園15.6%，台中12%，不過價格則呈現下滑盤整，高雄價跌最多達7.6%，七都交易量月增9.4%，價減2.6%；年量增2.9%，價增3.2%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北觀光活動密集度高，對於捷運、鐵路通勤的依賴程度高，因此對於疫情較有危機感，且市場總價較高，主力為換屋族，在國際股市震盪，進出口貿易趨緩的情況下，若非迫切需要的購屋目的，多半會暫緩購屋計畫，尤其是高總市場交易受到較大衝擊，因此本月台北市大安、信義交易量明顯下滑，而價格親民的內湖交易不減反增，顯示自住買氣不受影響。

而新北市交易量大漲，其中又以800~1200萬左右的產品為主力，張旭嵐指出，疫情讓人警覺性提高，雙北有購屋計畫的租屋族，為早日擺脫出入複雜的租屋處，因此加速購屋腳步，總價實惠的新北市吸引自住首購族積極出手，而整體成交價格略為下修，顯示屋主也多少受到疫情影響，小幅讓利，避免夜長夢多。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園交易量增房價下修主要交易區在桃園區、中壢區以及平鎮、龍潭區為主，住宅產品交易集中在小型或是次商圈中的住宅，次商圈住宅相較主商圈住宅而言人口密集度較低，另外平鎮、龍潭、楊梅、八德區的透天別墅交易意外受消費者青睞。

新竹一園區受疫情略微影響，房價難得出現些微幅下修，整體交易量呈現微幅增加的走勢，交易區域以園區外圍牛埔一帶、新豐明新科大周邊購屋為主。

中信房屋

中信房屋統計3月份內部交易數字，六都除高雄月增率微幅減少外，其餘五都均為正成長，總計全台平均月增率達18.3%，與去年3月相較年減6.6%。由區域別來分析，3月份「北北桃」較「中南高」交易更為熱絡，月增表現均有2～3成，也反應北部房市所呈現的信心氛圍更勝於中南部。

本月六都不動產成交量與2月相較，台北市月增33.3%，新北市月增23.1%，桃園市月增33.6%，台中市月增9.4%，台南市月增3.6%，高雄市月減4.4%。與去年3月同期相較，台北市年減9.2%、新北市年減11.6%、桃園市年增69.9%、台中市年減18.5%、台南市年增減為0%、高雄市年減31.7%。

中信房屋總經理張世宗認為，疫情讓部分「走馬看花」的買方暫時觀望，因此看屋量微減，不過也顯示目前還存留在市場上看屋的人多半為真實有意願的誠意準買方，因此相對成交機會大幅提升。

六都年增率跌幅最多的是高雄市，主要因去年韓市長當選後的一、二季房地產交易大增，使得去年3月基期墊高所致。目前高雄房市已回歸基本面，交易也回歸常態，因此造成年增率大幅衰減的現象。至於桃園交易年增表現亮眼，主要是當地房價合宜吸引了外來人口，因而能為房市交易注入活水，造就出色的成交佳績。

張世宗指出，房地產市場反應的是中長期的信心狀態，Q1交易持穩，也顯示目前市場確實以剛性自住需求為主。不過當前全球疫情未見趨緩，第二季交易表現仍有挑戰，後續仍要觀察疫情掌握的程度，倘若疫情能在Q2受到控制，基本上下半年的衝擊就不致太大，甚至可望有再度加溫的機會。