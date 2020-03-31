新冠肺炎疫情延燒，Ralph Lauren Corporate Foundation (前稱Polo Ralph Lauren Foundation) 跟著響應，撥款1000萬美元（約3億台幣）給受病毒疫情影響的員工、合作夥伴及全球社會大眾，也聯同合作的美國生產商，開始生產25萬個口罩及2萬5000件防護衣。

Ralph Lauren Corporate Foundation撥款1000萬美元。（品牌提供）

品牌執行主席兼創意總監Ralph Lauren表示︰「同舟共濟是品牌的核心價值，啟發我們發揮創意、展現自信，而最重要的，就是互相扶持。過去數周甚至數月以來，我們一直堅守這份精神。我們深信抗疫不分身份和國界，全球必須團結一心，因此積極採取有效措施，協助公司上下及各地社會大眾戰勝此次危機。」

1000萬美元捐款將捐助醫療組織對抗新冠肺炎的應對基金，支持各國防治、警惕及應對新冠肺炎大流行的全球工作；也撥捐給美國時尚設計師協會 (CFDA) / Vogue時尚基金，支援受疫情影響的美國時尚界；以及作為醫療需要、必須照顧家中長者或兒童等特殊情況的Ralph Lauren員工提供補助金。