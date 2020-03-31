英國29歲創作歌手瑞塔・歐拉(RITA ORA)，日前曬出穿著比基尼玩水的辣照，大方秀出好身材，引起網友熱烈討論。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，就連原本「佛系防疫」的英國，也因英國皇室查爾斯王子宣布中鏢，而開始恐慌重視疫情，英國歌手瑞塔也在IG上曬出泳裝舊照呼籲大家「#保持社交距離」。

在 Instagram 查看這則貼文 RITA ORA（@ritaora）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 11:00 張貼

只見她穿著紅色低胸比基尼，在水中悠遊玩水，大秀結實好身材與豐滿雙峰引起網友們注意，紛紛大讚她的身材「太辣了」。