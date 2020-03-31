英國29歲創作歌手瑞塔・歐拉(RITA ORA)，日前曬出穿著比基尼玩水的辣照，大方秀出好身材，引起網友熱烈討論。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，就連原本「佛系防疫」的英國，也因英國皇室查爾斯王子宣布中鏢，而開始恐慌重視疫情，英國歌手瑞塔也在IG上曬出泳裝舊照呼籲大家「#保持社交距離」。

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只見她穿著紅色低胸比基尼，在水中悠遊玩水，大秀結實好身材與豐滿雙峰引起網友們注意，紛紛大讚她的身材「太辣了」。

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That time I swam alone anyway... @elenaora filming me lol #socialdistancing

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