時尚，可以拯救人類。新冠肺炎疫情延燒，醫療物資嚴重短缺，香奈兒、亞曼尼、寶格麗、PRADA、GUCCI等各大精品紛紛暫停生產線，轉而生產口罩、防護衣、乾洗手等醫療用品，為了拯救世界大玩另類跨界，更添佳話。

根據MSCI歐洲奢侈品和服裝紡織指數（MSCI Europe Textiles,Apparel & Luxury Goods Index）的分析，疫情升溫重創各行各業，時尚精品業也是重災區，這波疫情重創奢華時尚產業，市值一口氣下滑23%，損失至少1520億美金，儘管精品已是自顧不暇，但仍不忘救災助人。

LVMH集團動員旗下DIOR、GIVENCHY和嬌蘭的香水美妝工廠生產酒精乾洗手。（擷自LVMH IG）

★LVMH集團生產酒精乾洗手

全球最大精品集團LVMH出錢又出力，繼一月捐贈220萬美金給中國大陸紅十字會後，隨著疫情在歐洲蔓延，加碼捐贈法國4000萬個口罩，並動員旗下DIOR、GIVENCHY和嬌蘭的香水美妝工廠生產酒精乾洗手，並免費贈予醫療單位。

香奈兒旗下的工作坊即起緊急生產口罩和醫療防護衣，圖為廣告形象圖。（CHANEL提供）

★香奈兒生產口罩和防護衣

隨著法國疫情吃緊，法國精品香奈兒除了捐出120萬歐元的緊急救基金給醫療體系，同時也宣布將動員旗下工坊轉而生產口罩和醫療防護衣。

開雲集團支持抗疫，旗下Balenciaga和Saint Laurent的法國工作室生產口罩，圖為Saint Laurent形象照。（Saint Laurent提供）

★開雲集團生產口罩

開雲集團行善不落人後，先後捐出100萬美金給中國紅十字會、200萬美金給義大利的醫療體系，旗下Balenciaga和Saint Laurent的法國工作室也已轉而生產口罩。

GUCCI動員工作室員工生產110萬個口罩、5萬5000件防護衣捐贈義大利的醫療體系。（擷自GUCCI IG）

★GUCCI生產口罩和防護衣

開雲集團旗下的義大利精品GUCCI慨捐220萬美金救災，並動員旗下工廠生產110萬個口罩、5萬5000件防護衣給義大利的醫療體系。

設計大師亞曼尼除了捐款，且動員旗下工廠轉而生產醫療防護衣。（Giorgio Armani提供)

★亞曼尼生產醫療防護衣

義大利設計師亞曼尼（Giorgio Armani)除了捐出140萬美金給義大利醫療單位，並宣布動員旗下工廠轉而生產醫療防護衣，為防疫盡心力。

PRADA即日起投入生產8萬件醫療用防護衣和11萬個口罩，免費供應醫療人員使用。（PRADA提供）

★PRADA生產口罩和防護衣

PRADA除了捐贈三家義大利醫院各兩個心肺復甦醫療中心和重症加護病房，即日起投入生產8萬件醫療用防護衣和11萬個口罩，免費供應醫護人員使用。

寶格麗宣布在兩個月內生產20萬瓶乾洗手捐贈醫療單位。（BVLGARI提供）

★寶格麗生產乾洗手

寶格麗（BVLGARI）捐贈給率先分離出病毒株的羅馬Spallanzani醫院最新的3D高清晰顯微鏡，並與旗下香水合作夥伴ICR(Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi)一同生產乾洗手捐贈醫療單位，預估兩個月內可生產20萬瓶。

設計大師Ralph Lauren動員工作室生產25萬個口罩和2萬5000件醫療防護衣，全數捐贈醫療體系。（Ralph Lauren提供）

★Ralph Lauren

美國肺炎疫情延燒日益嚴重，美國服裝設計Ralph Lauren除了捐出1000萬美金用於防疫之外，並將動員旗下工作室生產25萬個口罩和2萬5000件醫療防護衣。

Ferragamo動員工廠生產10萬個口罩、5萬瓶乾洗手以及3000個高規格口罩，全數捐贈醫療單位。（Ferragamo提供）

★ Ferragamo

義大利疫情一發不可收拾，為此Salvatore Ferragamo與托斯卡尼攜手，動員旗下工廠將製造10萬個口罩、5萬瓶乾洗手以及3000個高規格口罩給當地的醫療機構。