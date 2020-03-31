新光三越「初夏購物節」有「上半年周年慶」之稱，明起（1日）至22日備有150萬組美妝特惠組，且同步舉辦「超級品牌日SUPER SHOPPER DAY」，號召25個品牌天天接力推首賣新品、獨家活動，最低2.8折起，擴大規格超越周年慶。

新光三越初夏購物節4月2日ESTEE LAUDER超級品牌日，特潤透亮獨家組，價值5806元、特價3900元，67折；其中，首賣限量的微分子肌底原生露（Lady AIKO聯名款）價值4958元、特價3850元，77折；每日上午10時於APP精選優惠專區索取優惠，可兌換全台限量的「明星體驗禮」。（新光三越提供）

加上14日前全台15店與APP精選優惠，會員持12家指定銀行信用卡，皆可獨享美妝滿3000送300；15日前beauty STAGE美麗台電商平台則有美妝滿3000元現折300元，到店選購或宅配到府都好康。

新光三越初夏購物節4月3日SHISEIDO超級品牌日，紅妍獨家組，價值6545元、特價3600元、卡友價3240元，49折；每日上午10時於APP精選優惠專區索取優惠，可兌換全台限量的「紅妍肌活3件禮」。（新光三越提供）

這次超級品牌日美妝是最大的亮點，今天首日領軍獨賣的ORIGINS靈芝水套組推出史上最殺2.8折優惠，其後還有LANCOME小黑瓶買1送1、新品限量首賣的ESTEE LAUDER微分子肌底原生露Lady AIKO聯名款、SK-II青春經典特惠組，與SHISEIDO百優獨家組及紅妍獨家組雙主星4.2折起等。

新光三越初夏購物節4月4日LANCOME超級品牌日，超未來肌因賦活露30ml+小黑瓶7ml x 4+1ml x 2，價值6000元、特價3000元，5折；每日上午10時於APP精選優惠專區索取優惠，可兌換全台限量的「全新小黑瓶體驗禮」。（新光三越提供）

其後則是Kiehl’s、M.A.C、La Mer、DARPHIN、shu uemura、IPSA、CLINIQUE、BOBBI BROWN、TOM FORD、NARS等美妝接力登場。