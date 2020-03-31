SOGO忠孝館超市今起採用室內1.5公尺社交距離。（SOGO提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31日）宣布，在非特定人場所，室外的社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，如果特殊狀況無法達到，要戴口罩或使用隔板。通路中，遠東SOGO忠孝館超市、家樂福上周皆已自主設置1公尺結帳距離，今都立馬跟進採用室內社交距離。

SOGO忠孝館表示，超市除了室內1.5公尺以上社交距離，目前顧客還會配合戴口罩來因應防疫；家樂福表示目前除了社交距離，95％顧客也會戴口罩保持安全。

遠百則表示，會比照政府規定辦理，在兼顧服務品質下，專櫃人員都會戴口罩且與消費者會保持適度、合宜的距離，並宣導在電梯內避免交談；目前用餐區宣導消費者採自主梅花座，美食街共用餐區防疫隔板會陸續啟用。

台北101母親節主題活動會精簡人數，從2、30人減為9人，且設置固定的位置，讓顧客保持距離。微風信義、微風南山2館部分高樓層餐廳跟進最佳社交距離，INPARADISE饗饗、The Ukai Taipei、MORTON'S 等採用「跳桌帶位」，讓消費用餐保持距離，新葡苑四十六則減少50％桌椅，拉寬桌距。

愛買目前建議顧客保持適當距離，正在研擬跟進社交距離，非常樂意配合政府宣導。