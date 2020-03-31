從演員成功轉型為製作人的林心如，近日佩戴TIFFANY Jewel
Box系列珠寶登上《時尚女王》enya FASHION QUEEN雜誌封面，臉書也開始貼出應援咖啡的照片，似乎已悄悄復工拍戲，讓人期待林心如繼《我的男孩》之後，又會推出什麼新作品。
林心如一直是TIFFANY珠寶的愛好者，拍攝《我的男孩》時就經常佩戴TIFFANY最受歡迎的TIFFANY T系列微笑項鍊入鏡，讓人留下深刻印象，該系列項鍊甚至還成為詢問度最高的熱門商品，除此之外還佩戴T Wire手環、T Square手環與戒指等，可說戲裡戲外都是品牌忠實粉絲。
趁著TIFFANY頂級珠寶來台巡展，林心如搶先佩戴TIFFANY Jewel Box系列珠寶登上雜誌封面，且一連換穿四套不同主題的服裝，搭配總價近3億的珠寶作品，完美詮釋TIFFANY幻夢彩寶的奢華之美。
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