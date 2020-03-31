從演員成功轉型為製作人的林心如，近日佩戴TIFFANY Jewel Box系列珠寶登上《時尚女王》enya FASHION QUEEN雜誌封面，臉書也開始貼出應援咖啡的照片，似乎已悄悄復工拍戲，讓人期待林心如繼《我的男孩》之後，又會推出什麼新作品。

林心如身穿粉嫩春裝搭配TIFFANY春季珠寶，充滿春天的氣息。（enya FASHION QUEEN雜誌提供）

林心如身穿深藍色禮服佩戴TIFFANY Jewel Box高級珠寶登上《時尚女王》雜誌封面。（enya FASHION QUEEN雜誌提供）

林心如一直是TIFFANY珠寶的愛好者，拍攝《我的男孩》時就經常佩戴TIFFANY最受歡迎的TIFFANY T系列微笑項鍊入鏡，讓人留下深刻印象，該系列項鍊甚至還成為詢問度最高的熱門商品，除此之外還佩戴T Wire手環、T Square手環與戒指等，可說戲裡戲外都是品牌忠實粉絲。

林心如攜手TIFFANY春季珠寶登上《時尚女王》雜誌封面。（enya FASHION QUEEN雜誌提供）

趁著TIFFANY頂級珠寶來台巡展，林心如搶先佩戴TIFFANY Jewel Box系列珠寶登上雜誌封面，且一連換穿四套不同主題的服裝，搭配總價近3億的珠寶作品，完美詮釋TIFFANY幻夢彩寶的奢華之美。

林心如一直是TIFFANY珠寶的愛好者。（enya FASHION QUEEN雜誌提供）

TIFFANY Jewel Box 高級珠寶Brilliance鉑金項鍊，主石為9克拉鑽石，3630萬元。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Jewel Box珠寶Flight系列K金鑲嵌總重逾28克拉公主式切割鑽石項鍊，708萬元。（Tiffany & Co.提供）